От казахских степей до Японского моря

Первая конференция состоялась в 2008 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО; вторая встреча ученых прошла в Колумбийском университете США в декабре 2011 года. Главной целью научного проекта стало желание показать, что каждый этнос на протяжении своего развития неоднократно перемещался и, прежде чем закрепиться в местах нынешнего обитания, имел несколько предыдущих «родин». А это значит, что территории обитания народов и границы между ними устанавливались в результате многочисленных миграций.

В работе сеульской конференции приняли участие ведущие археологи, палеоантропологи, историки из многих стран мира. Среди них - известный археолог, декан факультета истории, археологии и этнологии КазНУ им. Аль-Фараби Жакен Таймагамбетов. Он рассказывает, что выступления многих ученых стали интересными и даже «револю­ционными», так как вопрос о происхождении человека рассматривался с новой точки зрения с учетом новых научных данных.

- На пленарном заседании с докладом «Луна, Солнце, Америка» - от Египта до Тихого океана и далее» выступил Олжас Сулейменов, - продолжил он. - И доказательством пройденного человечеством пути от Средиземного моря до Тихого океа­на и Америки сегодня служат надежные артефакты - слова и письменные знаки, сохранившиеся в культурах.

Сам Ж. Таймагамбетов выступил с докладом «Казахстанские степи в эпоху энеолита», который вызвал интерес среди ученых. В первую очередь потому, что энеолит казахстанских степей имеет свои яркие особенности. Например, каменная индустрия в рассматриваемый период не только не деградировала, но поднялась на еще более высокий уровень. То есть человек до максимума смог реализовать возможности обработки камня (сверление, самозатачивающиеся топоры, крупные наконечники копий с идеальной аэродинамической формой, гравировка и другое) и значительно расширил ассортимент производственно-хозяйственного инвентаря, в том числе керамического и костяного. В степях Казахстана в это время утратила свое значение пластинчато-вкладышевая индустрия.

Климат в эпоху энеолита, как утверждает Ж. Таймагамбетов, на территории нашей страны был влажным. Тем самым создались идеальные условия для активного естественного прироста численности крупных млекопитающих, к примеру лошади. Уникальное поселение того времени с богатым залеганием костных остатков этого животного в 80-х годах прошлого столетия обнаружил советский археолог Виктор Зайберт. На основании находок впоследствии он выделил отдельную Ботайскую культуру, которая характеризует степной энеолит Северного Казахстана (Урало-Иртышское междуречье) и датируется III-II тысячелетием до нашей эры. В ее сложении приняли участие племена, составлявшие атбасарскую и маханджарскую неолитические культуры. Есть свидетельства, что на процесс ее формирования оказывали воздействие внешние влияния из Восточного Прикаспия и Южного Урала.

Североказахстанские энеолитические поселения занимали площадки на высоких берегах небольших степных речек Тургай, Терсакан, верховий Тобола, Убаган, Чаглинка, Иман Бурлук. Их площади зачастую достигают 15 га. Наиболее информативным является поселение Ботай, которое просуществовало около 500 лет. На современной поверхности ученые обнаружили следы от 158 жилищ. В процессе раскопок выяснилось, что это были постройки последнего этапа существования Ботая. Жилища устраивались следующим образом. Выкапывался котлован 4-8-угольной формы глубиной до 1 м и площадью от 20 до 70 м. Вынутая при рытье глина укладывалась по периметру в виде вала высотой до метра. На выстроенные таким образом стены ложились бревна в виде сужающегося сруба. Образовавшийся купол укрывали ветвями и дерновыми пластами, оставляя в центре дымовое отверстие. В центре помещения, в ямке, находился очаг. Между очагом и входом - хозяйственная зона, в глубине - место для сна. Сбоку под стеной обычно выкапывалась яма для хранения продуктов.

Все это говорит о сложном хозяйственном укладе. Обнаруженные при раскопках костяные элементы узды, застежки для пут свидетельствуют о начавшейся в то время доместикации лошади. Каменные булавы, ножи, кинжалы, боласы, наконечники стрел, дротиков, копий связаны с охотой. Гарпуны указывают на рыболовецкую деятельность. Примечательно, что при строительстве жилищ использовались многочисленные деревообрабатывающие инструменты: топоры, тесла, долота, стамески, струги, резцы, ножи, скобели. Довольно совершенными были камнеобработка и обработка кости, без которых невозможно было изготовление качественных орудий труда. Обнаружены также отбойники, ретушеры, молотки, абразивы, кремневые сверла, резцы, диски. В кожевенном деле население Ботая использовало скребки, скребла, ножи, резцы, скобели, костяные ступики для выминания, абразивы и гладилки для шлифовки шкур. Среди швейных принадлежностей - иглы, проколки, шилья. Для плетения циновок были необходимы костяные качедыки, для прядения - пряслица. В керамическом производс

тве применялись песты, терочники, лощила, самые различные штампы. Обнаружено также множество костяных рукоятей и каменных наковален. В коллекции находок есть также культовые предметы, амулеты, украшения.

Огромное количество остеологического материала в подавляющем большинстве принадлежит лошади: на поселении Ботай зафиксированы кости 80 тыс. особей. Все это свидетельствует о том, что ботайцы широко использовали это животное. Обнаружены также кости зуб­ра, тура, лося, косули, сайги, медведя, собаки, лисицы, корсака, верблюда, бобра, сурка, зайца, кабана и разных птиц.

Интересным считает Жакен Таймагамбетов и ритуал ботайцев, который использовался при похоронах сородичей. Во-первых, их хоронили на территории поселения в старых жилищах. Вокруг покойников укладывали вдоль стен десятки лошадиных черепов. В одном из жилищ в стенной нише обнаружен даже мумифицированный глиной череп мужчины. Под порогом жилищ нередки захоронения собак, очевидно, ритуального характера.

Близки по своим признакам описанной культуре памятники суртандинского населения степной зоны Южного Урала и Хвалынской культуры Поволжья. На юго-востоке материалы ботайской культуры перекликаются с находками афанасьевской культуры (Алтай) и усть-нарымской (Восточный Казахстан). В последние годы новые находки поставили вопрос о выделении в степном Оренбуржье турганикской культуры, а в Курганском Притоболье - савиновской. Несомненно, что при дальнейших исследованиях встанет вопрос о выделении крупной общности типа андроновской. Уже сейчас ученые нередко используют термин «предандроновское население», подразумевая их генетическую связь. Но внутри самой степной энеолитической общности эти культуры формировались не одновременно и находились на разных уровнях развития и взаимовлияния.

Заслуживает особого внимания и выступление директора Института культурного наследия Кореи Ким Бинг Мо. Первые люди на Корейском полуострове, по его словам, появились около 500 тыс. лет тому назад, о чем свидетельствуют артефакты палеолитической стоянки Чонгокни, которая была обнаружена недалеко от Сеула. А прототипом нынешней Кореи, как выяснилось, стало протогосударство Чосон, основанное правителем Тангуном в 2333 году до нашей эры. На рубеже новой эры племена, обитавшие на территории Кореи и Северной Манчжурии, объединились и возникли три государства: Силла (в 57 г. до н. э.), Когурё (в 37 г. до н. э.) и Пэкче (в 18 г. до н. э.). Позднее, в 660 и 668 годах, жители Силлы завоевали два последних государства. Объединенное государство Силла просуществовало до 918 года. Это время считалось «золотым веком» корейской культуры. После его распада военачальник Ван Гон основал новое государство Корё (918-1392). Название Корё подчеркивало преемственность от Когурё, а слово «Корея» происходит от Корё.

В 1394 году после распада царства Корё город Ханьян (ныне Сеул) стал столицей государства - преемника Чосон. В 1910 году в результате аннексии со стороны Японии Чосон перестал существовать. 15 августа 1945 года Корея вновь стала свободной страной, но временное разграничение ее территории на две зоны по 38-й параллели привело к образованию Республики Кореи на юге (15 августа 1948 г.) и КНДР на севере (9 сентября 1948 г.).

На конференции прозвучало много докладов. Но ученые были единодушны в том, что в волнах Великих переселений в историческом движении сливались Восток и Запад. И сегодня, когда человечество нуждается в обновлении культурных первооснов, как никогда актуально взаимное сближение народов. Поэтому научные диспуты, организованные постоянным представительством Казахстана при ЮНЕСКО, продолжатся. Их планируют провести в Индии («Заселение Центральной Азии»), Испании («Заселение Европы»), России («Заселение Северной Евразии»). Итоговая встреча, скорее всего, состоится в Африке, откуда и начался исход первобытных людей.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

фото из архива