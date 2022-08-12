От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану выявил факты системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов «Тулпар-Тальго» за общее покровительство по службе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Так, руководитель столичного участка акционерного общества «Пассажирские перевозки» филиала «Экспресс» и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали деньги за бесконтрольность и непроведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов», – рассказали в агентстве.

Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 млн тенге с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения.