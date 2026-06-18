От первых операций до международной арены: казахстанские нейрохирурги встречают профессиональный праздник

В третье воскресенье июня Казахстан традиционно отмечает День медицинского работника. В этом году дата особенная: страна готовится встретить профессиональный праздник врачей на фоне недавнего события, объединившего нейрохирургическое сообщество всей республики, – VI Конгресса нейрохирургов Казахстана, который прошел в Караганде и был приурочен к 35-летию Независимости РК, сообщает Kazpravda.kz

фото предоставлено организаторами

Два дня, которые подвели итог тридцати пяти годам

5-6 июня на базе Карагандинского медицинского университета собрались более 200 специалистов со всех регионов страны – от признанных мастеров профессии до молодых резидентов, делающих первые самостоятельные шаги в одной из самых сложных хирургических дисциплин. Конгрессу предшествовал предконгрессный день: 4 июня для молодых врачей провели практические тренинги, а резиденты и начинающие нейрохирурги представили научные работы на Конкурсе молодых ученых.

Само мероприятие открылось торжественной церемонией, в которой приняли участие государственный и общественный деятель Оралбай Абдыкаримов, общественный деятель Жаксылык Тунгатаров, заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков, а также представители медицинского и научного сообщества.

С приветственным словом к коллегам обратился президент Казахской ассоциации нейрохирургов, председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии», академик НАН РК Серик Акшулаков.

«Тридцать пять лет Независимости – это не только история государства, но и история становления и развития казахстанской нейрохирургии. За эти годы отрасль прошла путь от формирования специализированной службы до внедрения высокотехнологичной медицинской помощи и выхода на международный уровень», – отметил он.

От операционной к международной арене

По словам академика, одним из ярких символов этого пути стал Национальный центр нейрохирургии, открытый в Астане 18 лет назад. Этот центр был создан как один из значимых проектов независимого Казахстана для оказания высокотехнологичной нейрохирургической помощи пациентам, нуждающимся в современных методах диагностики и лечения.

Сегодня, подчеркнул Серик Акшулаков, центр известен далеко за пределами страны как ведущая высокотехнологичная площадка, где клиническая практика успешно сочетается с научными исследованиями, внедрением инновационных технологий и подготовкой специалистов нового поколения.

Особую роль в развитии центра сыграла государственная поддержка. Благодаря системным инвестициям в здравоохранение и науку здесь был установлен аппарат «Гамма-нож» — единственный в Центральной Азии и один из наиболее высокотехнологичных инструментов современной нейрохирургии. Для граждан Казахстана лечение на «Гамма-ноже» проводится бесплатно в рамках государственной поддержки высокотехнологичной медицинской помощи. За годы работы на этой установке лечение получили уже более 2500 пациентов.

Наличие уникальных технологий и высокий уровень казахстанских специалистов сделали Национальный центр нейрохирургии одной из точек развития медицинского туризма в регионе. Сегодня за помощью к отечественным нейрохирургам обращаются пациенты не только из Казахстана, но и из зарубежных стран.

Поэтому 35-летие Независимости для отрасли — это не просто дата в календаре, а напоминание о том, каких результатов удалось достичь благодаря последовательной государственной политике, развитию отечественной науки, внедрению передовых технологий и самоотверженному труду казахстанских врачей.

Доказательством зрелости отечественной школы нейрохирургии стало и то, что именно Казахстан в разные годы принимал крупнейшие международные форумы отрасли – Азиатский конгресс нейрохирургов, образовательные курсы Всемирной федерации нейрохирургических обществ (WFNS) и Европейской ассоциации нейрохирургических обществ (EANS), а также Всемирный конгресс Нейрохирургического общества имени Уолтера Денди.

«Сегодня казахстанские нейрохирурги выполняют сложнейшие операции мирового уровня, участвуют в международных научных проектах и представляют страну на ведущих профессиональных площадках мира», – отметил академик, добавив, что этих результатов отрасль добилась благодаря государственной поддержке здравоохранения и науки, а также труду нескольких поколений врачей.

53 доклада за два дня

Насыщенной была и научная программа конгресса. За два дня участники представили более 53 докладов, охватывающих практически весь спектр современной нейрохирургии: внедрение высоких технологий в лечение заболеваний головного и спинного мозга, сосудистую и онкологическую нейрохирургию, лечение эпилепсии у взрослых и детей, функциональную и детскую нейрохирургию, а также вопросы доступности специализированной помощи в регионах.

Программа включала пленарные и секционные заседания, профессиональные дискуссии, симуляционные тренинги и практические занятия – врачи разбирали сложные клинические случаи и обменивались опытом, который завтра может спасти еще одну жизнь в любой точке страны.

Отдельное внимание организаторы традиционно уделили молодым специалистам. По итогам Конкурса молодых ученых были определены победители в трех призовых местах, а лучшая презентация получила специальный сертификат.

На торжественной церемонии также состоялось вручение Премии академика Серика Акшулакова – она ежегодно присуждается двум резидентам Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова и Национального центра нейрохирургии за выдающиеся успехи в учебе, практике и научной работе.

Не остались без внимания и заслуженные мастера: за значительный вклад в развитие нейрохирургической службы страны медалями были отмечены 18 врачей из разных регионов Казахстана.

Резолюция как ориентир на будущее

По итогам форума участники подписали Резолюцию о развитии нейрохирургической службы в РК – документ, который определяет дальнейшие шаги отрасли: расширение научного сотрудничества, внедрение новых технологий и подготовку нового поколения специалистов. Эксперты сошлись во мнении, что подобные события напрямую влияют на качество медицинской помощи, которую получает каждый пациент в любой клинике страны.

Сегодня во всех регионах Казахстана работают нейрохирургические отделения, ежегодно врачи проводят десятки тысяч операций, спасая жизни и возвращая людям возможность двигаться, видеть, говорить, просто жить дальше. За этими цифрами стоят конкретные люди – те, кто отмечают свой профессиональный праздник в День медицинского работника.