От подтоплений спасли села в Алматинской области

Талые воды отвели от сел в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

5 марта в 18:46 в ДЧС Алматинской области сообщили, что в селе Акозек Шенгельдинского сельского округа города Конаева после интенсивного снеготаяния талая вода стекла со склонов гор по сухому руслу, проходящему через село. Уровень воды в нем повысился, и трубчатые переходы не справились с таким объемом.

15 сотрудников Департамента по ЧС и местных исполнительных органов с помощью экскаваторов и погрузчиков отводили талую воду, прокладывая дополнительные сбросные каналы параллельно трубчатым переходам.

На сегодняшний день приток воды снизился, она проходит через населенные пункты в транзитном режиме.

В 22:56 спасатели узнали об аналогичной проблеме в селе Шенгельды Конаева. Здесь талая вода со склонов гор привела к подъему реки Шенгельдинка. Трубчатые переходы также не справились со своей задачей.

Отводили воду таким же методом 14 спасателей и сотрудников акимата. Сейчас вода через населенные пункты проходит в транзитном режиме.

6 марта в 12:00 талые воды в двух селах отвели. Жертв и пострадавших нет.