МЧС предостерегает казахстанцев от прыжков в воду в штормовую погоду

В министерстве отметили, что в последнее время в соцсетях популярны ролики, где люди ныряют в море в штормовую погоду. Спасатели напомнили, что это является прямым нарушением правил безопасности на водоемах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

На сегодня из-за морозов в Актау местами льдом покрылись от берега на расстоянии приблизительно 150 метров водной поверхности моря. Толщина льда составляет до 5 сантиметров, что не может выдержать вес человека. В то время как безопасный показатель толщины - не менее 10 сантиметров.

"В последнее время в социальных сетях размещаются видеоролики, где люди прыгают и ныряют в море в штормовую погоду или в запрещенных и неустановленных местах для купания, что является прямым нарушением Правил безопасности на водоемах. В этой связи, ДЧС Магинстауской области призывает местных жителей не нарушать правил - за подобные деяния предусмотрена адмответственность. Спасатели оперативно-спасательного отряда проводят рейды по предупреждению несчастных случаев на воде в зимний период", - отметили спасатели.

Разъяснительная профилактическая работа среди рыбаков проводится на набережной в городе Актау, в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района, в селе Курык Каракиянского района, спасатели вручают рыбакам памятки.