Референдум как показатель политической вовлеченности граждан в принятие государственных решений

Конституционная реформа
17
Айман Аманжолова
корреспондент

Своим мнением поделилась главный эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева, передает Kazpravda.kz

 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Референдум в Казахстане позволяет зафиксировать несколько важных тенденций в общественно-политическом развитии. В первую очередь надо отметить, что высокая явка в 73,12% и подавляющая доля проголосовавших «за» (87,15%) демонстрируют итог активной информационно-разъяснительной работы. Граждане отнеслись к голосованию как к действительно значимому событию странового масштаба.

На многих участках наблюдались очереди, люди охотно шли реализовать свое конституционное право, что само по себе стало показателем высокой вовлеченности общества. У казахстанцев сформировалось понимание важности предложенных конституционных изменений, затрагивающих фундаментальные принципы государственного устройства.

Отдельного внимания заслуживает сам формат голосования. В отличие от электоральных кампаний, связанных с голосованием за конкретных политических акторов, референдум предполагает отношение граждан к нормативному документу, задающему долгосрочные рамки развития государства. Именно поэтому участие в нем может интерпретироваться как содержательная форма включенности в вопросы будущего страны.

Вместе с тем, широкая поддержка также отражает высокий уровень доверия к текущему курсу политических реформ. Итог референдума выглядит закономерным и является признаком доверия граждан к политике и реформам Главы государства. В этом смысле принятие новой Конституции следует оценивать как одобрение президентского курса на институциональное обновление, модернизацию политической системы и укрепление устойчивости государства.

Важно и то, что голосование прошло в спокойной атмосфере, без серьезных нарушений, а сам процесс был грамотно организован, что отмечали международные наблюдатели и представители избирательных органов других стран.

В целом прошедший референдум продемонстрировал достаточно высокий уровень политической вовлеченности граждан. Он показал, что общество готово включаться в процесс обсуждения вопросов, связанных с базовыми принципами устройства государства.

 

#реформа #конституция #референдум

