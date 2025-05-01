В столичном филиале АО «Казпочта» состоялось торжественное открытие подписной кампании на второе полугодие 2025 года

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие под названием «День подписчика» объединило представителей респуб­ликанских и региональных изданий, их читателей и сотрудников Казпочты.

Управляющий директор по почтовым и государственным услугам акционерного общества Даулет Бекманов подчеркнул, что за тридцать лет деятельности Казпочта доставила населению свыше миллиарда газет и журналов. Не оставляют без внимания и сельских жителей.

– Каждый год наши почтальоны проходят тысячи километров, доставляя издания подписчикам. А сортировщики ежедневно перебирают десятки тысяч экземпляров газет и журналов. Чтобы сделать подписку более удобной, Казпочта совершенствует свои услуги с использованием современных цифровых решений, – сказал Даулет Бекманов.

Первый заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттерi» Виктор Пряников подчеркнул, что периодические издания и Казпочта делают одно большое дело для информирования населения.

– Несмотря на то что сегодня господствует эра Интернета, у нас достаточно серьезные тиражи, и мы работаем на нашу ауди­торию, поставляя как важные государственные новости, так и интересные материалы для чтения, – отметил Виктор Пряников.

По его словам, читателям также полюбился пятничный формат «Казправды», больше известный как «толстушка». Здесь публикуются материалы, посвященные культуре и истории нашей страны.

В ходе мероприятия также выступили главные редакторы и представители изданий «Egemen Qazaqstan», «Айқын», «Литер», «Turkistan», «Астана ақшамы», «Вечерняя Астана», журнала «National Geographic Qazaqstan». Среди приглашенных гостей была и районная газета «Шортанды News».

– Мы – молодая газета, вы­шли в этом году – представился ее главный редактор Бейбит Молдазиятов. – И будем рады, если у нас будет больше подписчиков в Астане, чем в Шортанды. Мы хотели бы открыть филиал в столице. Сила слова, гражданское общество, демократизация – все эти принципы важны, мы стараемся их воплощать на страницах нашей газеты.

Главный специалист отдела продаж городского филиала АО «Казпочта» Ляззат ­Конакбаева отвечает за подписку в столице. По ее словам, жители Астаны активно читают газеты и журналы. Она напомнила, что оформить подписку можно как в отделениях почты, так и через приложение QazPost.

В рамках мероприятия представители редакций наградили лучших сотрудников – почтальонов, операторов и сортировщиков, которые ежедневно принимают, сортируют и доставляют газеты и журналы.

Как сообщила пресс-служба Казпочты, подписная кампания на второе полугодие 2025 года для республиканских изданий продлится до 25 июня, для зарубежных – до 10 июня.