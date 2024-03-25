От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах

Ровно год назад в одном из столичных центров обслуживания населения появилась новая услуга – перевыпуск удостоверения в особом биометрическом киоске, сообщает телеграм-канал Data Hub

Инфографика: Data Hub

Чтобы воспользоваться ей, нужен только мобильный телефон: заявка на документ с помощью биоверификации оформляется за 3-10 минут без участия оператора.

Нововведение, запущенное государственными ведомствами, стало возможным благодаря технологиям Первого кредитного бюро – биометрическому решению FCB BIO и биометрической электронной подписи FCBKey.

С прошлой весны география проекта расширилась, а спектр услуг стал больше. Киоски успешно работают почти год, так что самое время посмотреть, что удалось сделать с тех пор:

– Сервис запущен в десяти ЦОНах Астаны и двух – Алматы;

– Заказать теперь можно не только удостоверение, но и паспорт, в том числе оформив заявку сразу «два в одном»;

– С запуска пилота в марте 2023-го по февраль 2024-го граждане подали через биометрические киоски почти 34,9 тыс. заявок: 13,2 тыс. – на удостоверение, 18,5 тыс. – на паспорт, и еще 3,1 тыс. – на оба документа сразу;

– С июля 2023 года, когда киоски полноценно заработали уже в двух городах, поступило 33,1 тыс. заявок. Кстати, сотрудники тех же ЦОНов за это время получили 39,3 тыс. обращений: киоски значительно помогают облегчить рутинный труд работников, снизив нагрузку почти в 2 раза.

Самым насыщенным месяцем стал январь нынешнего года, когда через киоски поступило 7627 заявок.

Кстати, для работников ЦОНов, где стоят киоски, январь тоже был ударным – 9,5 тыс. заявок.