На профилактической экс­курсии в СИЗО побывали ­сотрудники инспекции транс­портного контроля. Шоковую терапию для них организовали представители антикоррупционной службы. На вопрос, почему камеры учреж­дения ЕС-164⁄1 было решено показать именно инспекторам транспортного контроля, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Нурлан Жахин ответил так:

– В прошлом году за коррупционные преступления в сфере транспортного контроля были осуждены два сотрудника, в апреле 2022 года еще двое специалистов осуждены за получение взятки на шесть лет лишения свободы каждый. Мы надеемся, что показав вам условия содержания арестантов, положим конец этой негативной тенденции.

Экскурсанты прошлись по узким коридорам изолятора, постояли в камерах, посмотрели на небо в клеточку прогулочных двориков. Начальник СИЗО Рустем Сагденов отметил, что учреждение вмещает 500 сидельцев, и что в нас­тоящий момент изолятор заполнен лишь наполовину, так что свободные места для жаждущих легких денег всегда найдутся.