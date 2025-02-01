От уровня цифровых технологий зависит развитие государства

В Алматы проходит ставший уже традиционным международный цифровой форум «Digital Almaty 2025. Industrial AI: технологии для новой эры» – одно из крупнейших мероприятий на пространстве СНГ в сфере инновационных технологий. Участие в нем принимают представители бизнеса, IT-сообщества, госорганов, СМИ, международные эксперты.

фото Юрия Беккера

Нынче форум посетили главы правительств Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана, вице-премьер Армении и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Они осмотрели выставку достижений в цифровой сфере, а затем приняли участие в пленарном заседании. В южный мегаполис прибыли также свыше 300 международных экспертов, готовых представить успешные кейсы применения цифровых технологий в реальном секторе экономики. В ходе панельных сессий, а их запланировано более сорока, обсуждаются перспективы инновационного развития и интеграции AI в экономику, промышленные экосистемы, медицину, образование и другие сферы.

На площадке Digital Almaty 2025 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев презентовал главам правительственных делегаций Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.

В ходе выступления на пленарном заседании форума Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил ряд ключевых факторов применения искусственного интеллекта, в том числе это развитие человеческого капитала и цифровой инфраструктуры. К 2030 году вклад ИИ в мировую экономику, по его словам, дос­тигнет почти 20 трлн долларов. Внедрение цифровых технологий позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2–3%, что определяет критически важную роль ИИ в экономическом развитии.

По словам руководителя Правительства РК, мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурент­ной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно воплощают в жизнь исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся разработками ради всеобщего развития технологий.

Как было отмечено, необходимо использовать этот опыт для собственных и совместных проек­тов. Глава нашего государства

Касым-Жомарт Токаев инициировал создание экосистемы компетенций на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI. Он будет открыт в Астане уже в текущем году и позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений.

Олжас Бектенов акцентировал внимание участников пленарного заседания на необходимости объеди­нения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на базе центра Alem.AI. Премьер-министр подчеркнул, что одним из стратегических приоритетов республики является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом госслужащих. В данном направлении уже ведется работа. К примеру, в прошлом году в стране совместно с известным французским педагогом Николя Садираком была открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Образовательный процесс основан на инновационных методах, включая геймификацию и систему peer-to-peer, что исключает необходимость преподавателей. Казахстан выразил готовность к обмену опытом в вопросах внедрения нестандартных подходов в подготовке квалифицированных кадров.

В рамках формирования институциональной основы для развития искусственного интеллекта в Казахстане утверждена соответствующая концепция, которая стала отправной точкой для разработки Национальной стратегии ИИ. Подготовлен законопроект, направленный на создание благоприятной правовой среды для инноваций. Дополнительно при Президенте РК формируется Совет по развитию искусственного интеллекта, который объединит ведущих отечественных и международных экспертов. Кроме того, для поддержки AI-стартапов на базе Astana Hub создан Фонд фондов венчурных инвестиций с целевым объемом миллиард долларов.

Вместе с тем Олжас Бектенов обратил внимание участников форума на ряд важных аспектов развития искусственного интеллекта. Это вызовы, связанные с влиянием ИИ на рынок труда, а также необходимость переподготовки специалистов, вопросы этики, экологическая нагрузка и обеспечение равного доступа к технологиям.

В свою очередь, обращаясь к присутствующим, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, поблагодарив руководство нашей страны за прекрас­ную организацию мероприятия, отметил, что от уровня внедрения цифровых технологий, построен­ных на основе искусственного интеллекта, зависит развитие государств, экономик и в конечном счете благополучие людей.

На форуме также выступил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. По его словам, Правительство совместно с депутатами работает над законопроектом об искусственном интеллекте. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Цель – не регулировать эту область жестко, а создать баланс между регулированием и развитием.

На выставке были представлены казахстанская игра Grand Mobile с ролевым режимом в жанре симуляции реальной жизни (количество уникальных пользователей превышает 5 млн в месяц), а также проект АМК X Belka AI, позволяющий управлять работой крупного предприятия. К слову, данная технология уже используется Актюбинской медной компанией и обеспечивает плюс 3% к производственной мощности и плюс 1% к извлечению металла из руды.