Фото: Акорда

По словам эксперта, Глава государства затронул важные и актуальные вопросы, касающиеся не только Казахстана, но и всего мирового сообщества. Ключевым моментом стало признание того, что существующая структура ООН, сформированная в послевоенные годы, не отвечает современным реалиям.

В отличие от многих, президент Казахстана подчеркнул значимость организации, отметив ее роль в решении современных проблем и вызовов. Глава государства обозначил возможные направления реформирования, в частности, изменения в составе постоянных членов Совбеза и пересмотр права вето.

«В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешняя форма ООН не соответствует современной геополитической картине мира, что снижает эффективность организации. Изначально ООН создавалась как клуб ведущих ядерных держав, включая США, СССР, Великобританию, Францию и позднее Китай. Однако сегодня ядерный клуб значительно расширился, включив в себя КНДР, Пакистан, Индию и возможно Израиль. В связи с этим, необходимо пересмотреть критерии членства, ориентируясь не на принадлежность к ядерному клубу, а на другие факторы. Возможно, стоит рассмотреть кандидатуры средних держав, оказывающих значительное влияние на международную политику и геополитическую ситуацию», – считает спикер.

Также он добавил, что реформа ООН необходима, поскольку организация в данное время не может эффективно решать современные проблемы. Президент Токаев не просто констатировал проблемы в данном направлении, но и предложил конкретные, продуманные шаги. Его видение реформирования ООН, основанное на признании ее исторической роли и одновременно на понимании ее текущей неэффективности, является весьма реалистичным.

Расширение числа участников и принятие нового регламента голосования, отмена права вето могли бы сбалансировать систему.

«К сожалению, ни в Секторе Газа, ни в ирано-израильском конфликте, ни в российско-украинском, азербайджано-армянском или пакистано-индийском конфликтах ООН не смогла принять действенные меры, ограничиваясь лишь выражением озабоченности. Совбез сегодня сталкивается с внутренними разногласиями. не только на площадке организации, но и в реальных конфликтах, что недопустимо. В сложившейся ситуации он не демонстрирует способности быть гарантом архитектуры безопасности. Идея пересмотра критериев членства в Совете Безопасности, отказ от привязки к «ядерному клубу» и ориентация на «средние державы» как стабилизаторы – смелый, но логичный вектор направления. Такие страны, не обладая статусом сверхдержав, часто имеют более сбалансированный взгляд на международные проблемы и способны выступать посредниками в конфликтах», – пояснил он.

Говоря о транспортной инфраструктуре, Талгат Калиев отметил логистический потенциал региона.

«Казахстан, благодаря своему стратегическому географическому положению, имеет все шансы стать ключевым игроком на международной арене, особенно в области транспортной инфраструктуры. Речь идет о развитии транскаспийского маршрута и превращении страны в мощный логистический центр. Исторически, территория древней степи служила глобальным хабом в Средневековье и наша страна может вернуть себе эту роль. Безусловно, развитие логистических маршрутов не только укрепит экономику, но и будет способствовать международному сотрудничеству», – считает собеседник.

Вместе с тем, внедрение искусственного интеллекта и цифровизация государственных услуг также открывают новые горизонты для страны. Это не только улучшает качество жизни граждан, но и создает условия для инновационного развития и привлечения инвестиций.

«Сегодня искусственный интеллект находится в центре внимания многих стран. Казахстан также активно вовлечен в эту повестку, о чем свидетельствует недавнее учреждение Министерства искусственного интеллекта. Казахстан обладает одним из самых высоких в мире уровней цифровизации госуслуг и банковского сектора. Граждане активно пользуются цифровыми сервисами, что свидетельствует о высоком уровне цифровизированности населения. Эти стартовые условия позволяют Казахстану успешно внедрять элементы ИИ во все сферы, поскольку высокий уровень цифровизации обеспечивает возможность отслеживать изменения в реальном времени и оперативно реагировать на перемены», – продолжил Талгат Калиев.

Затем эксперт подчеркнул, что решение глобальных вызовов требует комплексного подхода и сосредоточения на долгосрочных проблемах, таких как водные ресурсы и климатические изменения.

«Экологические проблемы носят долгосрочный характер и требуют немедленного решения. Неслучайно Президент привел в пример проблему Аральского моря, возникшую в результате бездумных хозяйственных экспериментов СССР. Сегодня ее решение требует усилий всего мирового сообщества. Эти вопросы нуждаются не только во внимании, но и в совместных действиях всех стран, чтобы предотвратить катастрофические последствия для будущих поколений», – резюмировал эксперт.

По мнению Талгата Калиева, инициативы Главы государства можно рассматривать как призыв к действию, подчеркивающий необходимость совместных усилий для решения глобальных задач. Это отражает стремление Казахстана занять активную позицию в формировании будущего мирового порядка, основанного на сотрудничестве, инновациях и устойчивом развитии.

Такой подход отличается дальновидностью и прагматизмом, фокусируясь на решении актуальных задач. Он выходит за рамки простой критики, предлагая конструктивные пути развития и демонстрируя стратегическое видение для преодоления глобальных и внутренних вызовов.