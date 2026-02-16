Отчетный концерт студии «Жас сарбаз» прошел в Астане

Мероприятие объединило военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан и родителей воспитанников, став значимым событием в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прошел отчетный концерт детской творческой студии «Жас сарбаз» имени Нургисы Тлендиева под названием «Рухы биік ұрпақ – тәуелсіз ел!».

С приветственным словом выступил начальник Национального военно-патриотического центра, заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов. Он вручил художественному руководителю студии лейтенанту Альмире Асылбековой ведомственную медаль «Ел қорғаны».

«Сегодня мы видим поколение, которое растет с уважением к истории, культуре и служению Родине. Такие проекты формируют духовную опору будущего Казахстана», – отметил Арман Асенов.

В концертной программе прозвучали народные кюи «Сарыарка» и «Адай», были представлены хореографические и вокальные номера. Особый отклик у зрителей вызвала композиция «Туған жер», а финальная песня «Біздің ұран – өркендеу» объединила всех участников концерта.

По словам Альмиры Асылбековой, сегодня студию «Жас сарбаз» посещают более 200 детей военнослужащих в возрасте от 5 до 14 лет, занятия проводятся на бесплатной основе.

«Наша цель – раскрыть таланты детей, воспитать уверенность в себе и чувство ответственности перед Родиной», – подчеркнула она.

С воспитанниками студии работают балетмейстер Ержан Кудайбергенов, педагог по вокалу Гульмира Сеитова, педагог по игре на домбре Бауыржан Жолдибеков, а курс «Ораторское мастерство» ведет Бахытжан Тажинов. В ходе мероприятия им были вручены благодарственные письма от имени министра обороны.

В 2025 году воспитанники студии приняли участие в международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», в открытии которого участвовал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, а также стали победителями региональных и международных конкурсов.

Отчетный концерт был организован при поддержке Министерства обороны, творческих коллективов Национального военно-патриотического центра и при активном участии родителей воспитанников.

В выходные дни аналогичные концерты для солдат срочной службы прошли и в гарнизонах Алматы, Абай, Сарыозек и Гвардейск. Концерты объединили военнослужащих, подарив им атмосферу единства, поддержки и искренней гордости за свою страну.

Основной целью программ стало укрепление морального духа личного состава, формирование глубокого чувства патриотизма, верности воинскому долгу и уважения к героическому прошлому Отечества.

