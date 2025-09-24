Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Записал Рысбек Жантыкеев
В Послании народу Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства разработать план поддержки агробизнеса в сфере животноводства и запустить действенные механизмы его финансирования. Цель – не только обеспечить мясом внутренний рынок, но и укрепить экспортный потенциал отрасли. О том, какова нынешняя ситуация в этой сфере, в интервью «Казахстанской правде» рассказал исполнительный директор Республиканской палаты казахской белоголовой породы Бахтияр Утельбаев.