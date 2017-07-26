​Отходное, но прибыльное дело

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Михаил Тё

С этим проектом профессор Таразского государственного университета им. М. Дулати, доктор технических наук, академик Международной академии наук экологии и безопаснос­ти жизнедеятельности, директор Таразского представительства Казахской академии экологии Исан Тилегенов представляет Жамбылскую область на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Похожих проектов немало как в Казахстане, так и за рубежом, но у всех есть весомые недостатки. К примеру, известная российская биогазовая установка, запатентованная в 2010 году, не позволяет полностью контролировать работу реактора и добиваться стабильной температуры. По мнению Исана Тилегенова, в устройстве функцио­нально не оправдана его средняя секция, поскольку процесс не имеет промежуточных стадий. Кроме того, наблюдаются высокие теплопотери, особенно в зимний период, что приводит к дополнительным затратам.

Есть в ней и ряд других изъянов, которые профессор учитывал, работая над своим проектом. Спроектированная им производственная установка будет размещаться под землей. По словам Исана Тилегенова, такой подход поможет решить многие проблемы, в частности сэкономить энергию и ресурсы, ускорить протекание естественных процессов. Последнему будут способствовать закрытые емкости и жидкие органические отходы, которые планируется применять в качестве катализатора. На эту идею, по признанию ученого, его натолкнул личный многолетний опыт горного инженера-электромеханика.

По его словам, исходным сырьем для комплекса могут служить не только навоз и птичий помет, как в других установках, но и фекальные стоки, растительные остатки, а также твердые бытовые отходы и даже туши животных в случае падежа.

Новизна проекта заключается и в том, что профессору удалось решить вопрос поддержания стабильного температурного режима, сделать весь процесс автоматизированным. При этом использование железобетонных конструкций при строительстве ферменатора (склада), резервуара и котлована, по заверению автора идеи, позволит комплексу работать бесперебойно и без ремонта на протяжении нескольких сотен (!) лет.

– В состав комплекса, способного работать автономно в любых регионах, где нет снабжения энергетическими ресурсами, входят откормочная база для скота, две теплицы для выращивания сельхозпродукции, коттеджи для обслуживающего персонала и подземный производственный блок. Основу последнего составляют 4 биореактора, в которых и должны происходить разложение и выделение биогаза. Они представляют собой железобетонные сооружения высотой 20 мет­ров и объемом 6 тысяч кубомет­ров, – рассказывает Исан Тилегенов.

По расчетам ученого, температура в реакторах будет достигать 60 градусов по Цельсию. Постоянный режим планируется поддерживать за счет вспомогательного распределительного узла – коллектора, которого нет в действующих отечественных и зарубежных биогазовых установках.

По предварительным расчетам, при содержании 43 тыс. голов КРС можно получить более 28 млн кубометров газа в год. Около 119 тыс. овец и коз смогут обеспечить 17 млн кубомет­ров биотоплива. Хозяйство с 8 400 лошадей за год получит более 3 млн кубометров газа, а ферма со 104 тыс. голов птицы – 534 тыс. кубометров.

– Биогаз можно использовать в качестве топлива для дизельных двигателей, он необходим для выработки электричества когенерационной установкой, – поясняет Исан Тилегенов. – Выделяемую при разложении тепловую энергию можно использовать для отопления жилых и вспомогательных помещений, а остаточная масса после переработки – биогумус – может быть вывезена на грузовиках и использована в качестве удобрения на грядках в предусмотренных проек­том теплицах.

Важно помнить, что запасы невозобновляемых источников энергии когда-нибудь исчерпаются. Об этом не раз говорил и Президент страны Нурсултан­ Назарбаев. В своем Послании «Казахстанский путь-2050»: единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства, в частнос­ти, подчеркнул важность соз­дания наукоемкой экономики, поддержки исследований и инноваций, а также коммерциализации научных разработок в этом направлении.

По словам жамбылского ученого, проект удобен тем, что гибок: по мере необходимости количество биореакторов и газгольдеров можно без труда увеличить или уменьшить. Все железобетонные конструкции рекомендовано отливать и монтировать на месте. Проект стоимостью 460 млн тенге весьма рентабелен и окупится уже через полтора года. Комплекс интересен и тем, что занимает мало места, поскольку большая его часть находится под землей. К тому же он решает проблему утилизации органических отходов, снижая уровень загрязнения окружающей среды.

Проект также может поспособствовать увеличению поголовья домашнего скота. Это особенно важно в свете Послания Главы государства текущего года, в котором говорится о том, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики.

В прошлом году проект Тилегенова был презентован на международном форуме в Москве, где оказалось немало заинтересованных в сотрудничестве лиц. Исан уверен, что его разработка найдет поддержку и в Казахстане. Уже сегодня половину необходимой для его реализации суммы согласилась выделить местная компания – ТОО «Корпорация «Сенім». Дополнительно 230 млн тенге таразский ученый надеется получить от Министерства образования и науки по программе грантов для групп старших научных сотрудников «Стимулирование продуктивных инноваций», куда уже подал соответствующую заявку.

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