Отказ в госпитализации женщине с погибшим плодом в утробе: что показала проверка больницы

Больницу, которая отказалась госпитализировать женщину с погибшим плодом в утробе, проверили в Нур-Султане. Пресс-служба Фонда социального медицинского страхования сообщила о результатах мониторинга по случаю Оксаны Ермахановой, передает Kazpravda.kz
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По данным ФСМС, экспертами Фонда был проведен внеплановый мониторинг в ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2".
Напомним, что пост с жалобой на отказ в госпитализации, опубликованный Оксаной Ермахановой в социальной сети Фейсбук, стал основанием для проведения внеплановой проверки в ГБ №2 г.Нур-Султан 24-25 февраля 2021 года.
"По результатам мониторинга установлено, что по данным записей в медицинской информационной системе на момент осмотра дежурным гинекологом пациентке было отказано в экстренной госпитализации по причине отсутствия показаний", - говорится в сообщении.
Вместе с тем пациентка при обращении за медицинской помощью предъявляла жалобы на состояние, которое является основанием для экстренной госпитализации независимо от статуса застрахованности.
"В связи с этим жалоба признана обоснованной. Фондом применены меры экономического воздействия в отношении городской многопрофильной больницы №2. Фонд всегда стоит на защите прав пациентов на медицинскую помощь,
как в рамках ГОБМП, так и по ОСМС. В связи с этим, призываем сообщать о фактах некачественного оказания
медицинских услуг либо в их отказе в Фонд через официальные каналы обратной связи - контакт-центр 1406 или мобильное приложение Qoldau 24/7", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что по жалобам будут проведены проверки и при выявлении нарушений приняты меры экономического воздействия.
Ранее сообщалось о том, что беременной астанчанке отказали
в госпитализации из-за долгов по медстрахованию. Женщина почувствовала себя плохо на 8 неделе беременности. У нее поднялась температура, и открылось кровотечение. Выяснилось, что ребенок погиб в утробе. Но в городской больнице №2 в госпитализации ей отказали.
Глава Ассоциации репродуктивной медицины пояснил, что женщина с замершей беременностью может ходить от десяти дней до двух месяцев. За это время долги по ОСМС можно оплатить. И, если нет угрозы ее жизни, врачи вправе отказать ей в госпитализации без медицинского страхования.
"Если экстренных показаний нет для выскабливания, то женщина подлежит госпитализации в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Если у нее нет взносов оплаченных, она должна оплатить. Она либо платно госпитализируется, либо платит эти взносы, восполняя все, что должна была заплатить", – отметил президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.