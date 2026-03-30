Откорректировать данные в трудовых договорах стало возможным на портале HR Enbek

Дана Аменова
специальный корреспондент

Работодателю отводится три рабочих дня на рассмотрение запроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С  марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях, направленные на повышение прозрачности и дисциплины учета трудовых договоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В связи с этим на портале HR Enbek работники могут самостоятельно инициировать исправление неактуальных сведений о трудовых отношениях. Если нет возможности связаться с работодателем, запрос на корректировку направляется напрямую через личный кабинет.

Как подать запрос:

- Войдите в личный кабинет на портале enbek.kz;

- Перейдите в модуль «Электронные трудовые книжки»;

- Выберите нужный трудовой договор и укажите действие: «Редактировать», «Удалить» или «Расторгнуть»;

- Заполните форму и подпишите запрос электронной цифровой подписью Заявка отобразится во вкладке «Запросы на корректировку», где можно отслеживать её статус.

Работодателю отводится три рабочих дня на рассмотрение запроса. При отсутствии ответа заявка автоматически направляется в уполномоченный орган для принятия решения.

Данный функционал помогает поддерживать актуальность трудовой истории в цифровом формате, обеспечивает корректное отображение трудового стажа и защищает права работников в условиях обновленного законодательства, отметили в Минтруда.

Подробная инструкция доступна по ссылке

#договор #HR Enbek #корректировка

