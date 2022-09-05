Открыт штаб по сбору информации о пострадавшем бизнесе из-за пожаров в Костанайской области

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» создала штаб для подсчета ущерба и помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz.

"Ежедневно будет формироваться сводная информация. В пострадавший регион будет направлена экспертная комиссия для проведения оценки ущерба, в случае расхождения официальных данных и фактического ущерба будет организован сбор финансовых средств пострадавшему бизнесу для возмещения фактического ущерба", - сказал первый заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Максат Кикимов.

По его словам, достигнута договоренность с фондом "Күшімiз бірлікте" для организации сбора и выплат пострадавшим.

Пострадавшие и желающие оказать помощь могут связаться по телефонам сall– центра НПП 1432 и сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78 , +7 705 153 91 07, +7775 963 10 00.

По предварительным данным, пострадало три объекта общепита, расположенных вдоль трассы. Один из них – не действующий.

«Атамекен» призывает предпринимателей после появления возможности доступа к своим предприятиям тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, готовить доказательства для дальнейшего обращения за помощью. Своими силами, предварительно, составлять акты ущерба.

Также штаб проводит работу по оказанию помощи пострадавшему населению.

"Призываем бизнес присоединяться к сбору. В регионах объявляется сбор вещей и продовольствия в помощь населению. Координацией в каждом регионе занимается региональные палаты предпринимателей, а продовольствие, теплые вещи будут машинами доставляться в Костанайскую область. Желающие оказать помощь пострадавшим могут также обращаться в сall– центр НПП 1432", - добавил Кикимов.