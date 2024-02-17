Открытие Берлинале ознаменовалось протестами на красной дорожке

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В борьбе за главный приз кинофестиваля, «Золотого медведя», в этом году участвуют 20 фильмов, передает Kazpravda.kz

Фото: Liv Stroud

Критики отмечают их разнообразие, а также контрастный состав международного жюри. Его возглавила кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, которая играла женщину-гуманоида Маз Канату в "Звездных войнах", сообщает Euronews.com.

2024-й станет последним годом для директоров Берлинского кинофестиваля Карло Шатриана и Мариэтт Риссенбек, которые покинут свои посты после пяти лет работы.

«"Кухня", "Кукушка" и "Такие мелочи" — среди самых ожидаемых фильмов этого года. Главную роль в "Таких мелочах" исполнил Киллиан Мерфи, продюсером выступил Мэтт Дэймон. В этом году жюри будет очень интересно решать, какой фильм получит "Золотого медведя"», — передает из Берлина корреспондент Euronews Лив Струд.

Уже в первый вечер Берлинале поклонники кино выстроились в многочасовую очередь, чтобы попасть на премьеру ирландской драмы "Такие мелочи".

А на красной дорожке сразу прошли три акции протеста: против расизма и против ультраправой партии "Альтернатива для Германии". В начале февраля стало известно, что организаторы пригласили на церемонию открытия ультраправых политиков. Начались протесты, и приглашения отменили, но о недоразумении всё же не забыли.

Критики отмечают, что Берлинский кинофестиваль этого года стал самым политическим за последние десятилетия.

#кинофестиваль #Берлинале #акции протеста

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