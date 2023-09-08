Открытие "золотых ворот" навстречу гостям и друзьям с Шелкового пути

Культура и общество
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В Казахстане прошел симпозиум, посвященный Китайскому международному импортному ЭКСПО.

7 сентября, в день 10-летней годовщины выдвижения инициативы "Пояс и путь" и менее чем за 60 дней до открытия 6-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), в Назарбаев Университете в Казахстане с успехом прошел симпозиум, посвященный предстоящему ЭКСПО.

Данный симпозиум входит в серию конференций на тему "Обзор 10-летия и будущие перспективы инициативы “Пояс и путь”" и мероприятий по обмену, посвященных "Золотому 30-летию" отношений Китая и стран Центральной Азии. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров анонсировал нынешний симпозиум на очередном брифинге для журналистов, состоявшемся 5 сентября.

Мероприятие прошло при активной поддержке астанинского филиала Банка Китая в Казахстане (Bank of China Kazakhstan), в нем приняли участие более 40 компаний.

На симпозиуме присутствовали и выступили советник экономическо-коммерческого отдела посольства КНР в Казахстане Юй Сяньтао; руководитель Шанхайского национального конгрессно-выставочного центра; главный редактор газеты 21st Century при газете "Чжунгожибао" Цзэн Цинкай; президент астанинского филиала Банка Китая в Казахстане Сюй Цзин; заместитель генерального директора Центра развития торговой политики QazTrade Асель Егембердиева.

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества в ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Бюро CIIE, Шанхайским национальным конгрессно-выставочным центром и Центром развития торговой политики QazTrade.

Прошедший симпозиум позволил достичь консенсуса всех сторон, еще больше расширить влияние CIIE в Казахстане и внести позитивный вклад в будущее развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.

#казахстан #Китай #симпозиум

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