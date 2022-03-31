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Открытый диалог
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Новая диалоговая площадка TALQYLAU запущена на базе Института общественной политики партии «AMANAT».

Первое обсуждение с участием депутатов Парламента, экспертов и общественников было посвящено Посланию Главы государства.

Основное время заседания было отведено дискуссии по трансформации политической системы и переходу на смешанную систему выборов. Вопросы спикерам мог­ли задать не только эксперты и участники из зала, но и онлайн-зрители. В целом поступило более 700 откликов и вопросов.

Открывая обсуждение, исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов подчерк­нул, что предложенные Главой государства реформы открывают новую страницу в истории государственного строительства Казахстана.

– Будет изменено законодательство о выборах, что однозначно станет катализатором и основой для демократических преобразований в стране. Упрощение про­цедур регистрации политических партий даст импульс созданию новых политических движений, и действующие политобъединения будут вынуждены модернизироваться. В этом направлении партия «AMANAT» уже ведет активную работу. С момента съезда не прошел еще месяц, но озвученные в его ходе задачи и инициативы сегодня уже воплощаются в жизнь, и запуск TALQYLAU – одна из них, – отметил Асхат Оралов.

В свою очередь член депутатской фракции партии «AMANAT» в Мажилисе Саясат Нурбек выразил надежду, что с запуском TALQYLAU начата традиция не­структурированного, не проходящего цензуру открытого диалога.

– Это очень важно в свете Послания Президента, потому что «Жаңа Қазақстан» надо начинать с новых принципов и новых форматов работы, – отметил мажилисмен.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева высказала мнение, что построение сильного государства невозможно без сильного общества и гражданское общество готово к реформам.

Как считает депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы, нынешнее Послание дает казахстанцам возможность вывести страну на новый уровень. Но для этого, по его словам, каждый должен начать с себя.

– Мерой любого решения должны быть интересы людей. Планируя бюджет поселка, района, города, необходимо учитывать интересы каждого человека – это должен быть главный принцип, – отметил народный избранник.

Общественный деятель Мурат Абенов в свою очередь подчеркнул, что для построения «слышащего государства» необходимо «говорящее» общество. Он также отметил, что в Послании были заявлены идеи, а как их реализовать – власть и общество должны думать вместе.

Также своим мнением поделились директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов, директор Института Европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов, заместитель директора Института истории государства Комитета науки МОН РК Буркитбай Аяган, депутат Мажилиса Парламента Тилектес Адамбеков и другие спикеры.

В последующем заседания TALQYLAU будут проходить в разных форматах: дискуссия, запись подкастов, дебаты. Тематику намечено формировать по итогам голосования на Telegram-канале Института общественной политики.

Инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде партии «AMANAT» как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе будут встречаться экс­перты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.

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