Открытый, свободный, легитимный: международные наблюдатели дали оценку референдуму по строительству АЭС

На пресс-конференции в Центре содействия меж­дународным наблюдателям члены наблюдательных миссий подвели итоги своей работы в ходе референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

фото Игоря Бургандинова

От Шанхайской организации сотрудничества итоговое заявление огласил глава миссии, заместитель генерального сек­ретаря ШОС Олег Копылов, отметивший, в частности, что для проведения референдума были созданы все условия, в том числе для избирателей с ограниченными возможностями.

Кроме того, по мнению главы миссии ШОС, граждане страны имели все возможности принять взвешенное решение по вопросу, который выносился на референдум.

– Члены миссии посетили 35 участков, самостоятельно выбранных для наблюдения, и мы можем сказать, что голосование проходило спокойно, с соблюдением установленного порядка, – констатировал Олег Копылов. – В период наблюдательной работы жалоб и замечаний в адрес членов миссии не поступало. Республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проведен в соответствии с действующим законодательством и принятыми государством международными обязательствами. Миссия признает референдум открытым, свободным, легитимным и констатирует, что он стал важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в стране.

Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) наблюдала за процессом на 24 участках. Как отметил ее глава, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров, они были прекрасно подготовлены, оснащены всей необходимой для избирателя информацией.

– Наблюдателям предоставлялся полный доступ, что обеспечило прозрачность голосования. Нарушений зафиксировано не было, не наблюдалось случаев вмешательства в процесс волеизъявления граждан. Права голосующих полностью соблюдались, – заявил Сади Джафаров.

Наблюдатели не заметили никаких технических сложностей, которые могли бы помешать гражданам воспользоваться своим конституционным правом. На всех участках сохранялся общественный порядок.

– Мы также наблюдали процесс подсчета голосов на некоторых участках. Он проходил в соответствии с требованиями национального законодательства и международными стандартами. Миссия подтверждает высокую открытость, прозрачность процесса, – подчеркнул Сади Джафаров. – Референдум – значимое событие, демонстрирующее приверженность продолжению диалога с общественностью, который является важной составляющей демократии. Мы поздравляем казахстанцев с этим событием и выражаем надежду, что данный шаг усилит демократическое направление развития страны, будет сопутствовать благополучию и процветанию нации.

Члены миссии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии также отметили, что подготовка и проведение референдума осуществлялись в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами. По словам заместителя генерального секретаря СВМДА Чжан Лин, обеспечивались прозрачность и транспарентность голосования, осуществлялись беспрепятственное наблюдение и изложение мнения общественных организаций и международных наблюдателей.

– Мы можем сделать вывод, что народ Казахстана был хорошо оповещен об основных моментах подготовки и проведения референдума, граждане проявили активность в участии в голосовании. Активную явку мы наблюдали особенно среди молодого электората, – сказала она.

Чжан Лин также отметила, что весь процесс, включая подготовку и проведение, широко и оперативно освещался средствами массовой информации. Центральная комиссия референдума давала оперативную информацию об итогах голосования.

– Проведение референдума расценивается как важный шаг на пути демократического развития Казахстана и отражает уважение государством прав человека и стремление услышать мнение народа. От членов нашей делегации мы поздравляем казахстанский народ с состоявшимся референдумом. Это важное событие в жизни страны. Желаем новых достижений в строительстве Нового Казахстана, – отметила заместитель генерального секретаря СВМДА.