фото автора, фото Оксаны Катковой

Раскрыть потенциал отрасли

Место проведения фестиваля было выбрано не случайно, ведь именно ЗКО является родиной одной из самых известных отечественных пород овец – эдильбаевской. Масштабное мероприятие, в котором приняли участие свыше тысячи человек из более чем десяти стран, организовал акимат ЗКО, а основным его инициатором стала партия «Ауыл».

– Наш народ издревле занимался животноводством, в основе которого всегда было овцеводство, – пояснил выбор тематики фестиваля глава Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента, председатель НДПП «Ауыл» Серик Егизбаев. – Но сегодня в отрасли есть проблемы. Если в 1991 году в Казахстане насчитывалось свыше 35 миллионов овец, то сейчас, по официальным данным, – порядка 25 миллионов, хотя ставилась задача довести поголовье до 50 миллионов. Почему прои­зошло почти двукратное уменьшение? Одна из причин – слабая селекционная работа, в том числе отсутствие ее популяризации среди населения. В результате скот на подворьях есть, но, как говорится, ни шерсти с него, ни мяса.

В какой поселок ни приедешь, население жалуется, что шерсть и шкуры никто не принимает, а цены на мясо диктуют перекупщики. То есть населению заниматься животноводством экономически не выгодно. Между тем в стране действуют 1,6 миллиона личных подсобных хозяйств, которые произ­водят 75 процентов всего валового продукта животноводства. Поэтому на этот фес­тиваль мы пригласили и тех, кто занимается племенной работой, и тех, кто осуществляет переработку. Благодаря мероприятию хотим раскрыть огромный потенциал отрасли.

Перспективы развития овцеводства партийцы видят в тесном взаимодействии аграрной науки и производства. А потому в форуме по обсуждению текущего сос­тояния отрасли и актуальных проблем приняли участие представители Минис­терства сельского хозяйства РК, зарубежные специалисты, ученые, фермеры.

В прошлом году Казахстан, как отмечалось на фестивале, осуществлял экспорт баранины в 12 стран мира. Рынки сбыта расширяются, и за 7 месяцев текущего года было экспортировано продукции отрасли в 2,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. Он также отметил, что большое внимание министерство уделяет проектам по переработке, в том числе шкур и шерсти.

Так, в Актюбинской области строится завод по выпуску теплоизоляционных материалов из шерсти. В Алматы совмест­но с турецкой компанией будет налажено производство желатина из шкур сельхозживотных. Что касается господдержки отрасли, то, по словам спикера, уже начат поэтапный переход от субсидирования к льготному кредитованию.

Акцент – на породное преобразование

Развитие овцеводства в ЗКО определялось в основном высокой приспособленностью сельхозживотных к бедным пастбищам, суровым метелям и летнему зною. Согласно историческим данным, в 1900 году в регионе насчитывалось около 10 млн голов скота, значительная часть при этом приходилась на овец.

Однако в 1900–1921 годах вследствие эпидемий чумы и ящура поголовье овец резко сократилось – с 2,7 млн до 375 тыс. голов. С этого времени началась метизация традиционных казахских грубошерстных овец с использованием тонкорунных баранов. В 1960–1990-е годы общее поголовье овец в области колебалось в пределах от 2 млн до 2,8 млн голов. Здесь разводили пять пород: две тонкорунные (кавказскую и волгоградскую), эдильбаевскую мясо-сальную, каракульскую смушковую, акжайыкскую кроссбредную мясо-шерстную.

В 1990–2000-е годы численность овец снизилась до 497 тыс. голов, отрасль оказалась на грани утраты их породных особенностей.

– С начала 2000-х годов благодаря господдержке наблюдается­ стабильный рост поголовья овец, – доложил руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин. – На 1 января 2025 года в области зарегистрировано около 1,2 миллиона голов. Из них 60 процентов, или 708 тысяч, содержатся в агроформированиях, остальные – в личных подсобных хозяйствах. В регионе действуют 100 хозяйств, содержащих более 1 тысячи животных каждое. С каждым годом растет не только численность племенных овец, но и их доля в общем поголовье. В настоящее время зарегистрировано более 76 тысяч племенных животных, почти 90 процентов из них – эдильбаевской породы.

Эдильбаевская мясо-сальная порода – результат многовековой народной селекции. В условиях кочевого образа жизни и сурового климата порода приобрела такие уникальные качества, как выносливость, крупное телосложение, скороспелость, высокая молочность, способность быстро набирать вес на пастбищах.

Порода отличается лучшими конституционально-экстерьерными особенностями среди всех курдючных пород и является основным улучшателем продуктивности и породных качеств курдючных овец республики. Порода не имеет генетических дефектов, сохранность молодняка достигает 98%. Лучшая часть эдильбаевской породы в республике сосредоточена в местном хозяйстве ТОО «Бірлік мал зауыты».

Еще одна выведенная в ЗКО порода – акжайыкская мясо-шерст­ная кроссбредная. Ее особенность – использование сложного повторного скрещивания гибридных баранов типов линкольн и ромни-марш, выращенных в ­Казахстане. Такой метод обеспечил высокую адаптацию животных к природно-климатическим условиям Западного Казахстана.

Эта порода отличается высокой плодовитостью, отличными материнскими качествами, скороспелостью и высоким качеством мяса и шерсти. К слову, один из авторов породы Балуаш ­Траисов тоже был в числе участников фес­тиваля. Основное племенное ядро находится в КХ «Куаныш» ЗКО. Бараны этой породы оказывают значительное влияние на улучшение товарных отар. Так, в прошлом году породным преобразованием было охвачено 193 тыс. товарных маток.

В 2024 году в области было произведено 7,3 тыс. тонн баранины, что полностью удовлетворило внутренние потребности регио­на. Излишки экспортировались за рубеж и в другие регио­ны Казахстана. Около 400 тонн баранины и 4 тыс. голов живых овец отправлено в Азербайджан, Узбекистан и Иран. Кроме того, в другие регионы страны было реализовано 125 тыс. голов овец.

В ЗКО действуют мясоперерабатывающие комплексы «Куб­лей» и «Батыс-Нык». Общая мощность забоя составляет до 1 000 голов в сутки. Имеется мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Батыс­МаркаЛамб» мощностью до 1 400 голов в сутки, нуждающийся в инвестиционной поддержке.

За последние 10 лет для удешевления затрат на покупку племенных овец и проведения племенной работы овцеводам области выплачено около 5 млрд тенге субсидий. Кроме того, фермеры финансируются по льготным кредитным программам.

Открыты к сотрудничеству

и инвестициям

Партнерство в области сохранения, улучшения и контроля генетических ресурсов овцеводства, сопровождение по методам разведения овец, технологиям переработки и сбыта предложил на фестивале международный технический эксперт по французско-казахстанскому сотрудничест­ву в сфере сельского хозяйства Венсан Берже.

На сегодня по поголовью овец Франция занимает третье место в Европейском союзе. Страна производит около 5 300 тонн шерсти в год, 80% которой экспортируется­ в Азию, в частности, в Китай. Производство баранины в прошлом году достигло 70 тыс. тонн, а овечьего молока, используемого в производстве известных на весь мир сыров, – 290 млн литров. Спикер представил несколько французских пород, разведение которых подходит для климатических условий Казахстана.

С докладами о развитии отрас­ли в своих странах выступили также торговый советник посла Венгрии Тибор Ковач и руководитель ООО «Волгоград Едильбай» РФ Ерагий Гишларкаев. Опытом ведения племенного хозяйства поделился директор ТОО ­«Бірлік мал зауыты» Канат Ешимов. О новой породе овец байсары рассказал руководитель Респуб­ликанской палаты овцеводства мясо-сального направления ­Наржан Жумадиллаев.

Основные аспекты экономической эффективности инвестиционных проектов в овцеводстве озвучил директор технологическо­го департамента ООО «Интеллектуальное животноводство» (г. Москва) Александр Кожедуб. Участники фестиваля узнали также об условиях программы льготного кредитования откормочных площадок, предлагаемой АО «Аграрная кредитная корпорация», о результатах применения товарного кредитования на примере КХ «Нуралы шаруа қожалығы» Актюбинской облас­ти, о породном преобразовании, проводимом учеными Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, о технологии переработки шкур и шерсти овец в кормовую добавку, внедренную в производство ТОО «СК «Протеин» СКО.

Тепло приняли участники рассказ многодетной мамы Жумы Нургалиевой, семья которой перебралась из города в село и наладила там благодаря господдержке производство текстильной продукции из мериносной шерсти. Изделия под брендом TAJI уже пользуются спросом даже за рубежом. А бизнесвумен гордится тем, что смогла обеспечить работой и стабильным доходом не только свою семью, но и земляков.

Предприниматель из Ирана Сейед Мохаммад Мири, изучив потенциал в сфере переработки шкур и шерсти, принял решение инвестировать в кожевенное производство. В текущем году он зарегистрировал в ЗКО компанию ТОО «Persist Kazakh K&K». Предприятие планирует осуществлять глубокую переработку животноводческого сырья (шкур, шерсти, кишок), выпуская кожу, сырье для текстильной отрасли, натуральную оболочку для пищевой промышленности.

Еще одно направление деятельности – убой скота и экспорт мяса. По словам бизнесмена, на счету которого открытие предприятий в Туркменистане, Беларуси и Иране, стратегические преиму­щества Казахстана – огромные территории и плодородные пастбища, поддержка государством сельского хозяйства и благоприятный инвестиционный климат.

Говоря о господдержке, аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что за два года только по программе «Ауыл аманаты» в регионе освоено 9 млрд тенге, в этом году предусмотрено выделение 5,5 млрд тенге. Кроме того, в ЗКО действует проект «Из города в село». Решившимся сменить городскую прописку на сельскую местные исполнительные органы предоставляют жилье, помогают в трудоустройстве. Новоселы получают небольшое поголовье скота. В прошлом году в села переехали 120 семей.

Фестиваль стал не только мес­том для обмена опытом, но и важной платформой для выработки рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли. Среди ключевых предложений – разработка стратегии развития овцеводства до 2030 года, которая будет ориен­тирована на рост поголовья, произ­водства баранины и продуктов глубокой переработки, а также на усиление экспортного потенциала. Для этого необходимо обновить систему стимулов для хозяйств и перерабатывающих предприятий, внедрять современные технологии, развивать кооперацию и интеграцию вертикального производства.

– Все предложения, озвученные на фестивале, будут включены в итоговую резолюцию. Наша парламентская фракция партии «Ауыл» направит ее в адрес Правительства, – сказал в завершении форума Серик Егизбаев.

Между тем для уральцев и гос­тей города фестиваль стал одним из самых ярких событий нынешнего лета. На главной площади областного центра развернулся целый этногородок с юртами, спортплощадками, выставками и торговыми рядами. Звучали народные мелодии. Этнокультурные объединения областной Ассамблеи народа Казахстана встречали гостей песнями и национальными блюдами.

Поодаль расположились прилавки ремесленников, где желаю­щие могли купить картины, сувениры, текстиль, одежду, головные уборы, обувь, галантерейные изделия. Гости фестиваля по достоинству оценили старания участников кулинарного конкурса на лучшее блюдо из баранины и ягнятины, аплодировали моделям, дефилирующим в нарядах из овечьей шерсти и овчины, болели за участников состязаний по национальным видам спорта.

Программу фестиваля украсили выставки собак пород тазы и тобет. Были организованы мас­тер-классы по стрижке овец и разделке туш. Местное племхозяйство и республиканские палаты овцеводства провели аукцион по продаже кошкаров.

На сцене чествование передовиков отрасли сменялось музыкальными номерами. Зоны фудкорта были забиты до отказа – ну как уйти с фестиваля, не отведав ароматного шашлыка или куырдака?! Были и те, кто променял удовольствие от вкусной трапезы на азарт соревнования. Ведь самому быстрому едоку баранины еще и приз полагался. Завершилось мероприятие вечерней концерт­ной программой.