В Уральске состоялся I Международный этнокультурный фестиваль «AUYL FEST. Овцеводство-2025»
Раскрыть потенциал отрасли
Место проведения фестиваля было выбрано не случайно, ведь именно ЗКО является родиной одной из самых известных отечественных пород овец – эдильбаевской. Масштабное мероприятие, в котором приняли участие свыше тысячи человек из более чем десяти стран, организовал акимат ЗКО, а основным его инициатором стала партия «Ауыл».
– Наш народ издревле занимался животноводством, в основе которого всегда было овцеводство, – пояснил выбор тематики фестиваля глава Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента, председатель НДПП «Ауыл» Серик Егизбаев. – Но сегодня в отрасли есть проблемы. Если в 1991 году в Казахстане насчитывалось свыше 35 миллионов овец, то сейчас, по официальным данным, – порядка 25 миллионов, хотя ставилась задача довести поголовье до 50 миллионов. Почему произошло почти двукратное уменьшение? Одна из причин – слабая селекционная работа, в том числе отсутствие ее популяризации среди населения. В результате скот на подворьях есть, но, как говорится, ни шерсти с него, ни мяса.
В какой поселок ни приедешь, население жалуется, что шерсть и шкуры никто не принимает, а цены на мясо диктуют перекупщики. То есть населению заниматься животноводством экономически не выгодно. Между тем в стране действуют 1,6 миллиона личных подсобных хозяйств, которые производят 75 процентов всего валового продукта животноводства. Поэтому на этот фестиваль мы пригласили и тех, кто занимается племенной работой, и тех, кто осуществляет переработку. Благодаря мероприятию хотим раскрыть огромный потенциал отрасли.
Перспективы развития овцеводства партийцы видят в тесном взаимодействии аграрной науки и производства. А потому в форуме по обсуждению текущего состояния отрасли и актуальных проблем приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, зарубежные специалисты, ученые, фермеры.
В прошлом году Казахстан, как отмечалось на фестивале, осуществлял экспорт баранины в 12 стран мира. Рынки сбыта расширяются, и за 7 месяцев текущего года было экспортировано продукции отрасли в 2,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. Он также отметил, что большое внимание министерство уделяет проектам по переработке, в том числе шкур и шерсти.
Так, в Актюбинской области строится завод по выпуску теплоизоляционных материалов из шерсти. В Алматы совместно с турецкой компанией будет налажено производство желатина из шкур сельхозживотных. Что касается господдержки отрасли, то, по словам спикера, уже начат поэтапный переход от субсидирования к льготному кредитованию.
Акцент – на породное преобразование
Развитие овцеводства в ЗКО определялось в основном высокой приспособленностью сельхозживотных к бедным пастбищам, суровым метелям и летнему зною. Согласно историческим данным, в 1900 году в регионе насчитывалось около 10 млн голов скота, значительная часть при этом приходилась на овец.
Однако в 1900–1921 годах вследствие эпидемий чумы и ящура поголовье овец резко сократилось – с 2,7 млн до 375 тыс. голов. С этого времени началась метизация традиционных казахских грубошерстных овец с использованием тонкорунных баранов. В 1960–1990-е годы общее поголовье овец в области колебалось в пределах от 2 млн до 2,8 млн голов. Здесь разводили пять пород: две тонкорунные (кавказскую и волгоградскую), эдильбаевскую мясо-сальную, каракульскую смушковую, акжайыкскую кроссбредную мясо-шерстную.
В 1990–2000-е годы численность овец снизилась до 497 тыс. голов, отрасль оказалась на грани утраты их породных особенностей.
– С начала 2000-х годов благодаря господдержке наблюдается стабильный рост поголовья овец, – доложил руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин. – На 1 января 2025 года в области зарегистрировано около 1,2 миллиона голов. Из них 60 процентов, или 708 тысяч, содержатся в агроформированиях, остальные – в личных подсобных хозяйствах. В регионе действуют 100 хозяйств, содержащих более 1 тысячи животных каждое. С каждым годом растет не только численность племенных овец, но и их доля в общем поголовье. В настоящее время зарегистрировано более 76 тысяч племенных животных, почти 90 процентов из них – эдильбаевской породы.
Эдильбаевская мясо-сальная порода – результат многовековой народной селекции. В условиях кочевого образа жизни и сурового климата порода приобрела такие уникальные качества, как выносливость, крупное телосложение, скороспелость, высокая молочность, способность быстро набирать вес на пастбищах.
Порода отличается лучшими конституционально-экстерьерными особенностями среди всех курдючных пород и является основным улучшателем продуктивности и породных качеств курдючных овец республики. Порода не имеет генетических дефектов, сохранность молодняка достигает 98%. Лучшая часть эдильбаевской породы в республике сосредоточена в местном хозяйстве ТОО «Бірлік мал зауыты».
Еще одна выведенная в ЗКО порода – акжайыкская мясо-шерстная кроссбредная. Ее особенность – использование сложного повторного скрещивания гибридных баранов типов линкольн и ромни-марш, выращенных в Казахстане. Такой метод обеспечил высокую адаптацию животных к природно-климатическим условиям Западного Казахстана.
Эта порода отличается высокой плодовитостью, отличными материнскими качествами, скороспелостью и высоким качеством мяса и шерсти. К слову, один из авторов породы Балуаш Траисов тоже был в числе участников фестиваля. Основное племенное ядро находится в КХ «Куаныш» ЗКО. Бараны этой породы оказывают значительное влияние на улучшение товарных отар. Так, в прошлом году породным преобразованием было охвачено 193 тыс. товарных маток.
В 2024 году в области было произведено 7,3 тыс. тонн баранины, что полностью удовлетворило внутренние потребности региона. Излишки экспортировались за рубеж и в другие регионы Казахстана. Около 400 тонн баранины и 4 тыс. голов живых овец отправлено в Азербайджан, Узбекистан и Иран. Кроме того, в другие регионы страны было реализовано 125 тыс. голов овец.
В ЗКО действуют мясоперерабатывающие комплексы «Кублей» и «Батыс-Нык». Общая мощность забоя составляет до 1 000 голов в сутки. Имеется мясоперерабатывающий комплекс ТОО «БатысМаркаЛамб» мощностью до 1 400 голов в сутки, нуждающийся в инвестиционной поддержке.
За последние 10 лет для удешевления затрат на покупку племенных овец и проведения племенной работы овцеводам области выплачено около 5 млрд тенге субсидий. Кроме того, фермеры финансируются по льготным кредитным программам.
Открыты к сотрудничеству
и инвестициям
Партнерство в области сохранения, улучшения и контроля генетических ресурсов овцеводства, сопровождение по методам разведения овец, технологиям переработки и сбыта предложил на фестивале международный технический эксперт по французско-казахстанскому сотрудничеству в сфере сельского хозяйства Венсан Берже.
На сегодня по поголовью овец Франция занимает третье место в Европейском союзе. Страна производит около 5 300 тонн шерсти в год, 80% которой экспортируется в Азию, в частности, в Китай. Производство баранины в прошлом году достигло 70 тыс. тонн, а овечьего молока, используемого в производстве известных на весь мир сыров, – 290 млн литров. Спикер представил несколько французских пород, разведение которых подходит для климатических условий Казахстана.
С докладами о развитии отрасли в своих странах выступили также торговый советник посла Венгрии Тибор Ковач и руководитель ООО «Волгоград Едильбай» РФ Ерагий Гишларкаев. Опытом ведения племенного хозяйства поделился директор ТОО «Бірлік мал зауыты» Канат Ешимов. О новой породе овец байсары рассказал руководитель Республиканской палаты овцеводства мясо-сального направления Наржан Жумадиллаев.
Основные аспекты экономической эффективности инвестиционных проектов в овцеводстве озвучил директор технологического департамента ООО «Интеллектуальное животноводство» (г. Москва) Александр Кожедуб. Участники фестиваля узнали также об условиях программы льготного кредитования откормочных площадок, предлагаемой АО «Аграрная кредитная корпорация», о результатах применения товарного кредитования на примере КХ «Нуралы шаруа қожалығы» Актюбинской области, о породном преобразовании, проводимом учеными Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, о технологии переработки шкур и шерсти овец в кормовую добавку, внедренную в производство ТОО «СК «Протеин» СКО.
Тепло приняли участники рассказ многодетной мамы Жумы Нургалиевой, семья которой перебралась из города в село и наладила там благодаря господдержке производство текстильной продукции из мериносной шерсти. Изделия под брендом TAJI уже пользуются спросом даже за рубежом. А бизнесвумен гордится тем, что смогла обеспечить работой и стабильным доходом не только свою семью, но и земляков.
Предприниматель из Ирана Сейед Мохаммад Мири, изучив потенциал в сфере переработки шкур и шерсти, принял решение инвестировать в кожевенное производство. В текущем году он зарегистрировал в ЗКО компанию ТОО «Persist Kazakh K&K». Предприятие планирует осуществлять глубокую переработку животноводческого сырья (шкур, шерсти, кишок), выпуская кожу, сырье для текстильной отрасли, натуральную оболочку для пищевой промышленности.
Еще одно направление деятельности – убой скота и экспорт мяса. По словам бизнесмена, на счету которого открытие предприятий в Туркменистане, Беларуси и Иране, стратегические преимущества Казахстана – огромные территории и плодородные пастбища, поддержка государством сельского хозяйства и благоприятный инвестиционный климат.
Говоря о господдержке, аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что за два года только по программе «Ауыл аманаты» в регионе освоено 9 млрд тенге, в этом году предусмотрено выделение 5,5 млрд тенге. Кроме того, в ЗКО действует проект «Из города в село». Решившимся сменить городскую прописку на сельскую местные исполнительные органы предоставляют жилье, помогают в трудоустройстве. Новоселы получают небольшое поголовье скота. В прошлом году в села переехали 120 семей.
Фестиваль стал не только местом для обмена опытом, но и важной платформой для выработки рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли. Среди ключевых предложений – разработка стратегии развития овцеводства до 2030 года, которая будет ориентирована на рост поголовья, производства баранины и продуктов глубокой переработки, а также на усиление экспортного потенциала. Для этого необходимо обновить систему стимулов для хозяйств и перерабатывающих предприятий, внедрять современные технологии, развивать кооперацию и интеграцию вертикального производства.
– Все предложения, озвученные на фестивале, будут включены в итоговую резолюцию. Наша парламентская фракция партии «Ауыл» направит ее в адрес Правительства, – сказал в завершении форума Серик Егизбаев.
Между тем для уральцев и гостей города фестиваль стал одним из самых ярких событий нынешнего лета. На главной площади областного центра развернулся целый этногородок с юртами, спортплощадками, выставками и торговыми рядами. Звучали народные мелодии. Этнокультурные объединения областной Ассамблеи народа Казахстана встречали гостей песнями и национальными блюдами.
Поодаль расположились прилавки ремесленников, где желающие могли купить картины, сувениры, текстиль, одежду, головные уборы, обувь, галантерейные изделия. Гости фестиваля по достоинству оценили старания участников кулинарного конкурса на лучшее блюдо из баранины и ягнятины, аплодировали моделям, дефилирующим в нарядах из овечьей шерсти и овчины, болели за участников состязаний по национальным видам спорта.
Программу фестиваля украсили выставки собак пород тазы и тобет. Были организованы мастер-классы по стрижке овец и разделке туш. Местное племхозяйство и республиканские палаты овцеводства провели аукцион по продаже кошкаров.
На сцене чествование передовиков отрасли сменялось музыкальными номерами. Зоны фудкорта были забиты до отказа – ну как уйти с фестиваля, не отведав ароматного шашлыка или куырдака?! Были и те, кто променял удовольствие от вкусной трапезы на азарт соревнования. Ведь самому быстрому едоку баранины еще и приз полагался. Завершилось мероприятие вечерней концертной программой.