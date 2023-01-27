Отслужившие в армии смогут бесплатно учиться в вузах в Казахстане

В Казахстане юношам, отслужившим срочную воинскую службу, предоставят образовательные льготы. Об этом сообщила советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минобороны РК

«С 2022 года Министерством обороны инициирована и проводится большая работа по предоставлению образовательных льгот для ребят, отслуживших срочную воинскую службу. Во-первых, они могут без учета ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Отмечу, что соответствующие изменения уже внесены в типовые правила приема, утверждаемые приказом министра науки и высшего образования. Эти правила прошли согласование в Министерстве юстиции и сейчас находятся на стадии регистрации», – проинформировала Айгуль Тулембаева.

При этом солдаты, которые показали наиболее высокие результаты в сфере боевой подготовки, смогут получить возможность обучиться в вузе, учитывая 100% скидку, предоставляемую учебным заведением. На сегодня соответствующие договоры заключены с 40 вузами.

«Военнослужащие, отслужившие срочную воинскую службу, смогут также без экзаменов и бесплатно обучаться на военных кафедрах вузов. То есть отслужив в армии, они становятся рядовыми запаса, а если хотят получить офицерское звание, то могут поступить на военную кафедру и получить лейтенанта запаса. Что очень важно, ребята, отслужившие срочную воинскую службу и показавшие высокие результаты, смогут без экзаменов поступить в военные учебные заведения Минобороны РК на основе конкурсного отбора», – подчеркнула советник министра обороны РК.

Для того чтобы воспользоваться данными льготами, достаточно представить перечень документов в вузы, добавив также справку о прохождении срочной воинской службы, которая выдается в ЦОНах, и копию военного билета.