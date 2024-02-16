Ответственность перед предками и потомками

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan» отметил: «По мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов».

Эти вопросы, несомненно, вызовут живой интерес со стороны экспертов и широкой общественности не только Казахстана, но и зарубежных стран.

Как известно, Джучи (Жошы), старший сын Шынгыз-хана, был главной опорой своего отца в объединении тюркских племен, принимал участие во всех его походах в Китай, Тангут и Среднюю Азию, самостоятельно командовал своим улусом с 1223 года. Его наследник Бату-хан завоевывал многие страны Европы и обосновал Золотую Орду в городе Сарай в Нижней Волге.

Но обо всем по порядку.

Последние 15 лет я занимаюсь исследованием древней истории нашего народа. В 2008 году во время служебной командировки в Иран я нашел и привез в нашу страну точную копию средневековой книги Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих», где 700 лет назад была написана подлинная история тюркских племен и Шынгыз-хана. Эта книга на персидском языке (Тегеран, 1994) была переведена на казахский язык в стенах Международной тюркской академии в Астане уникальным специалистом по арабскому, персидскому и шагатайскому языкам Зарипбаем Оразбаем, а в 2018 году она была опубликована в издательстве «Фолиант» под общей редакцией академика Национальной академии наук РК Дархана Кыдырали.

Основываясь на фактах, которые были изложены в книге «Жамиг ат-тауарих», а также других документальных материа­лах, старинных картах, средневековых источниках, в 2020–2022 годах я в соавторстве с Зарипбаем Оразбаем написал книги «Шыңғыз хан» на казахском языке и «Шынгыз хан» на русском языке.

Результаты наших многолетних исследований позволили установить: Шынгыз-хан родился в нижнем течении реки Унан (ныне Бухтармы) вблизи Иртыша, принадлежит к племени ашина мугулской ветви тюрков; его предки во главе с Борте шиной (Борте – имя, шина ‒ название племени) в VII веке обосновались в долинах гор Бурхан Калдун вдоль рек Бухтарма, Курчум и Черный Иртыш, расположенных на территории современного Восточного Казахстана.

Ставки всех царствовавших предков Шынгыз-хана находились в Бурхан-Халдуне (в Долине царей, то есть в райо­не Берельских курганов). Первая жена Шынгыз-хана ‒ Борте из рода конырат, она является матерью четверых старших сыновей: Жошы, Шагатая, Угетая и Толе, которые были столпами империи Шынгыз-хана. Ставка Шынгыз-хана находилась в долине Каракурум на правом берегу Иртыша.

Все уалаяты и улусы, находившиеся в пределах реки Иртыш и Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей Шынгыз-хан пожаловал в управление Жошы-хану и издал указ, чтобы он завоевал и включал в свои владения Дешт-и-Кыпшак и находящиеся в тех краях государства. Его журт был в пределах Иртыша, и там была столица его государства.

Ставка Шагатая сперва находилась в Алмалыке на правом берегу реки Или, затем в Бесбалыке (в настоящее время СУАР КНР). Для журта Шагатая из уалая­тов Шынгыз-хан отдал земли между журтами рода найман на Алтае до берегов Жейхуна (Амударьи).

Ставка Угетая находилась в районе рек Емел и Кобык, истоки которых – в горах Тарбагатай в нынешней области Абай. Ему в качестве журта Шынгыз-хан дал долины рек Емел и Кобык, а также земли, которые принадлежали племени ойратов.

Толе, как младший сын, то есть отшыген (на мугульском языке – хозяин отчего очага), все время находился в ставке своего отца. Все журты Шынгыз-хана, его ставка, казна, амиры, нокеры и войска, а также уалаят Хитай находились под управлением Толе-хана.

Шынгыз-хан умер в августе 1227 года во время похода в Тангут, был похоронен в «Гурук бузруке» (Великом корыке) в Бурхан-Халдуне. Этот корык охранял тысячник из уранхайцев династии Укай Каржу, а также тысячник сыновей Удашы из орман уранхайцев. Там же похоронены Толе-хан (умер в 1232 году), его сыновья Монке-каган, Кубылай-каган и царевичи из его потомков.

По нашему мнению, указанный Великий корык находится недалеко от Берельского кургана, который известен как Долина царей. Эти курганы в 30-х и 60-х годах XIX века были раскопаны и обследованы экспедицией немецких ученых К. Риттера и В. Радлова. Найденные ими артефакты, золотые изделия и украшения находятся в Сибирской коллекции Петра Первого в Эрмитаже.

В 1959-м Берельские курганы были повторно исследованы экспедицией под руководством С. С. Сорокина. Обнаруженные им предметы хранятся в фондах Государственного исторического музея в Москве.

В 2004 году известным ученым А. Т. Толебаевым в долине Шиликти в горах Тарбагатай был обнаружен второй Золотой человек в Казахстане.

В 2016–2017 годах археологической экспедицией З. С. Самашева исследованы три кургана этого Берельского некрополя. Были найдены останки женщины, мужчины и 13 лошадей с подлинными многочисленными украшениями из золота. В 2018 году в Електы Сазы в горах Тарбагатай З. С. Самашев обнаружил еще одного Золотого человека.

Все перечисленные находки, как представляется, принадлежат предкам и роду Шынгыз-хана.

Места поселений уранхайцев, которым была поручена охрана Великого корыка, четко обозначены в старинных картах К. Риттера, Р. М. Закржевского и А. Г. Беме ХVIII и ХIX веков (населенный пункт Уранхайка и река Уранхайка, впадающая в озеро, ныне называемое Маркакол; поселение племени уранхай на левом берегу Иртыша и пик Уранхай в горах Чертей тау на юге Усть-Каменогорска) на территории нынешней Восточно-Казахстанской области.

Жошы-хан умер от болезни в феврале 1227 года, на семь месяцев раньше, чем его отец, был похоронен на территории нынешней области Улытау в Казахстане. Его надмогильное сооружение в 2019–2021 годах было отреставрировано и превращено в музей под открытом небом. Его сын, основатель Золотой Орды Бату-хан, завоевавший многие страны Европы, по нашим данным, родился на берегу Иртыша в урочище Баты, в районе нынешней паромной переправы, соединяющей Кокпектинский район с Курчумским районом Восточно-Казахстанской области. А умер в городе Сарай в нижнем течении Волги.

Шагатай-хан умер в 1242 году. На старинной карте местоположение его могилы указано на правом берегу реки Шилик в Алматинской области.

Угетай-каган умер также в 1242-м. Курган, где он похоронен, расположен на очень высокой горе в Восточно-Казах­станской области. Его сын Куйик-каган умер в 1247 году и похоронен в Беры Манраке, который также находится на территории ВКО.

Изложенное свидетельствует о том, что Шынгыз-хан и его сыновья родились и были похоронены на нынешней казахской земле. Все эти сведения нами были установлены в ходе тщательных сравнений текстов книги Рашид ад-дина на казахском («Жамиг ат-тауарих», Астана, 2018) и русском («Джами‘ ат-таварих», Издательство Академии наук СССР, 1952 и 1960) языках.

В процессе работы в книге «Джами‘ ат-таварих» мы также обнаружили факты фальсификации и искажения древней истории тюрков и Шынгыз-хана, допущенные советскими учеными в силу объек­тивных (для перевода на русский язык использовалось семь копий рукописного текста «Жамиг ат-тауарих» на персидском языке, которые существенно отличались друг от друга из-за несоблюдения переписчиками в написании персидских слов специальных знаков «замма, фатха, касра, сукун» и других особенностей) и известных субъективных причин идеологичес­кого порядка того периода, в результате которых Шынгыз-хан и его предки вдруг превратились в «монголов» и оказались на территории нынешней Монголии.

Как известно, нынешняя Монгольская Народная Республика была образована в 1924 году по инициативе и при прямом содействии Советского Союза. Первая Конституция МНР разработана Тураром Рыс­куловым, который в те годы был замес­тителем И. В. Сталина по национальным вопросам. В момент образования МНР в качестве нациообразующего населения были указаны халки, а также представители других национальностей – уранкайцы, дурбены, казахи и даже русские, о чем свидетельствует перепись населения Монголии в 1934 году с участием советских специалистов.

Следует отметить, что в книгах Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» (1316), Йазди «Зафар нама» (1425) и Мирзо Улугбека «Турт улус тарихи» (1425) на персидском языке, где рассказано об истории тюркских племен и Шынгыз-хана, а также о его кровнородственных связах с Амиром Темиром, вообще не встречается слово «монгол».

В эпоху Шынгыз-хана территория проживания мугулских племен от Алтая до Желтого моря называлась Мугулистаном. Они жили в непосредственном соседстве с тюркскими племенами, языком их общения был тюркский. У этих мугулских и тюркских племен внешний вид (форма лица, телосложение) и языки были очень близки друг другу. Однако сообразно особенностям климата по местам их жительства в характере, внешнем облике и языке у каждого тюркского народа наблюдались небольшие (однако заметные) различия.

По данным Рашид ад-дина, когда Шынгыз-хан собрал первое свое войско из 13 куренов (мугулское слово «курен» буквально означает «тысяча юрт, расположенных по кругу»), только численность его ближайших родственников, являющихся потомками его четвертого деда Тумбине-хана, составляла около 900 тыс. человек. А в те времена в долинах горы Бурхан-Халдун еще жили все потомки его шестнадцатого деда Борте шина, их количество тогда никто не считал. Но их наверняка было несколько миллионов. Столько людей только из одного племени, которое вышло из Ергене кона в IV веке до н. э. А таких племен всего было 18. За истекшее до ХIII века время их могло быть несколько десятков миллио­нов. Это только мугулские племена. А о чис­ленности крупных тюркских племен – жалайыров, найманов, кереитов, татар, кыргызов, ойратов, уранхаев, бекринов, меркитов, уйгуров, карлыков, унгутов, тангутов, каракитаев и других, которые жили бок о бок с мугулскими племенами, – можно только догадываться.

Шынгыз-хан сумел объединить все эти племена и создал мощную армию, с помощью которой вначале завоевал Китай, а затем все остальные страны. Многие из этих племен в настоящее время входят в состав казахского народа.

Ставка Шынгыз-хана в долине Каракурум на правом берегу реки Иртыш в 1960 году была затоплена водой Бухтарминского водохранилища.

Обо всем этом мною было написано в вышеназванной книге «Шынгыз хан», а также в статьях в СМИ, в том числе в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казах­станская правда».

Как известно, «Жамиг ат-тауарих» была написана группой ученых во главе с Рашид ад-дином по прямому указанию и при непосредственном участии царя Ирана Газан-хана, который является прямым потомком Шынгыз-хана в пятом колене, а также под личным руководством великого амира Болат чинсана из рода дурбен, несравненного знатока истории Шынгыз-хана и тюркских племен, на основе официальной истории «Алтын даптер» ‒ летописи Шынгыз-хана, его предков и преемников на мугулском языке, которая находилась в специальном ханском хранилище. Также были использованы все документальные материалы и исторические книги, написанные в эпоху Шынгыз-хана и до него, в том числе Махмуда Кашгари, Ата-Мелика Джувейни, Ибн ал-Асира и других.

Те книги, что вышли в свет после «Жамиг ат-тауарих», в том числе Абульгазы Бахадур-хана, повторяют уже известные данные в сокращенном виде или освещают отдельные эпизоды из истории Шынгыз-хана и его потомков в другой интерпретации, а порой тенденциозно. К разряду таких источников следует отнес­ти и полиэпическую и полиисторическую книгу «Сокровенное сказание монголов» без автора на китайском языке, которая «вдруг» обнаружилась на рубеже ХIX‒ХХ веков. Ее потом перевели на монгольский и другие языки, а сами монголы до сих пор ее не могут прочитать и понять. Нигде в мире, включая современную Монголию, до сих пор не обнаружено ни одного документа, написанного на монгольском языке в его современном понимании.

Поэтому книга Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» («Собрание историй») до сегодняшнего дня остается единственным и подлинным историческим источником об империи Шынгыз-хана в полном объе­ме, она признана всеми учеными мира.

Все это я пишу для того, чтобы читателям было ясно, что история Шынгыз-хана и его потомков прежде всего является историей нашего народа.

В этой связи вышеназванное интервью Главы государства, его намерение развернуть большую работу по исследованию многовековых корней нашей государственности, а также ожидаемый выход многотомника по истории Казахстана я воспринял с большим воодушевлением и считаю, что это очень важный шаг по восстановлению подлинной истории нашего народа и огромная ответственность перед предками и потомками.

Надеюсь, что в этом новом издании будет подробно изложено все то, что доподлинно известно об Улусе Жошы и его основоположнике, а не вымышленные истории, связанные с обстоятельствами его рождения и смерти, которые взяты из сомнительных источников.

Также надеюсь, что авторы многотомника, описывая историю Жошы, не обошли стороной подлинную историю Шынгыз-хана, нашли в себе силы, мужество и смелость сказать, что Шынгыз-хан и его предки не монголы, а мугулы, являющиеся­ одной из ветвей тюркского племени.

Академическая история Казахстана без подлинной истории Шынгыз-хана и его славных потомков, а также государства дулатов – Моголстан, где в 1465 году было образовано Казахское ханство, по моему мнению, не может быть признана достоверной и полной.

Меня также обрадовала информация о том, что в ходе официального визита Главы нашего государства в Италию в январе 2024 года архиепископ П. Галлахер выразил готовность Библиотеки Ватикана и Апостольского архива на безвозмездной основе предоставить казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы.

Напомним, что итальянец Джованни Плано Карпини в 1246 году первым из европейцев посетил Сарай, где встречался с Бату, затем в 1247-м ‒ ставку Куйик (Гуюук) хана близ Каракорума, где был удостоен его приема, и осенью 1247 года благополучно возвратился на родину с письмом Куйик-хана к Папе Иннокентию IV. Название Великой империи Шынгыз-хана было зафиксировано в надписи печати Куйик-хана, скрепившей грамоту.

Позже другой итальянец – Марко Поло – в течение 17 лет находился в ставке Кубылай-кагана в Ханбалыке (Пекине).

Оба итальянца оставили описания своего путешествия, они были опубликованы на разных языках, в том числе на русском. Было бы интересно получить в архиве Ватикана копию указанного письма Куйик-хана и перевести его на казахский и русский языки, так как ранее переведенный текст письма вызывает у ученых определенные сомнения. Также было бы правильно повторно перевести указанные описания путешествий итальян­цев с их подлинников. Это позволило бы выяс­нить многие вопросы, в том числе об этнической принадлежности потомков Шынгыз-хана, о местонахождении его столицы Каракорума (Каракурума).

И наконец, хотелось бы достичь аналогичных договоренностей с руководством Республики Иран о предоставлении нашим ученым возможности ознакомиться или получить копии подлинников книг Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» и «Алтын даптер» («Золотая книга»), которые хранятся в государственных архивах этой страны.