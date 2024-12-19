Ответственность за наркопреступления ужесточается: сенаторы одобрили закон

Дифференцируется наказание для организаторов наркобизнеса и тех, кто выполняет функции курьеров. Усиливается борьба с организаторами, увеличиваются сроки для их лишения свободы вплоть до пожизненного

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Сенаторы одобрили инициированный депутатами закон о борьбе с наркобизнесом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«В соответствии с нормами закона в Уголовном кодексе пересмотрена и разграничена ответственность тех, кто занимается производством наркотиков и так называемыми «закладчиками». В законодательство о здравоохранении вводится понятие «сильнодействующие вещества», оборот которых стал регулируемым. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреплению системы защиты прав наших граждан и повышению эффективности борьбы с наркопреступностью. Выражаем благодарность депутатам, инициировавшим этот закон», - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Так, теперь если должностное лицо занимается наркоторговлей (сбытом) с использованием служебного положения, ему будет грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для сравнения - сейчас за такое нарушение закона предусмотрено наказание от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Вводится усиленная ответственность за незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в целях сбыта в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вводятся более строгие меры уголовной ответственности за незаконное производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное преступной группой либо должностными лицами, совершившими преступление с использованием служебного положения — лишение свободы от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вводится уголовная ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих растений в составе преступной группы и в особо крупном размере от 7 до 12 лет лишения свободы.

Законом также предусматривается установление ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ - лишение свободы на срок до 5 лет.

Ожидается, что усиление ответственности будет служить сдерживающим фактором против злоупотреблений, связанных с оборотом наркотических средств, отметили в Сенате.