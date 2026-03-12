«Ответственность размыта, и спросить порой не с кого»: Токаев – о работе на местном уровне

Президент
89
Айман Аманжолова
корреспондент

Такое заявление сделал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, который проходит в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По словам Президента, крайне важно повысить качество планирования и исполнения бюджета в регионах.

Согласно действующему порядку, при утверждении местного бюджета депутатам представляются лишь общие сведения, без соответствующих пояснений. Кроме того, проект бюджета вносится на рассмотрение маслихата в последний момент. По этой причине депутатам приходится рассматривать этот документ поверхностно и принимать в краткие сроки. Вследствие этого зачастую средства выделяются на неэффективные проекты, не отвечающие реальным потребностям населения.

«Из-за того, что ответственность размыта, и спросить порой не с кого. Иными словами, на местном уровне нет должного контроля. Все это вызывает недовольство местных жителей», - подчеркнул Глава государства.

Чтобы пресечь подобные негативные явления, представительный орган должен на самых ранних этапах участвовать в процессе планирования бюджета. При этом во всех дискуссиях по бюджету на первом плане должны быть исключительно государственные и региональные интересы, не должно быть места лоббизму или популизму. Главный принцип – все во благо народа.

«В состав бюджетных комиссий при акиматах следует включить образованных, авторитетных депутатов маслихатов. Таким образом можно повысить качество работы и следить за эффективным использованием средств. Необходимо прекратить разбрасываться огромными средствами и тратить их на бесполезные инициативы. Акимы не должны уповать на дотации из республиканского бюджета. Нужно раз и навсегда избавиться от иждивенческих настроений», - сказал Президент.

По словам Главы государства, представители местной власти должны активно работать над увеличением доходов. Решения по бюджету должны отвечать на главные вопросы: сколько рабочих мест будет создано, какой объем частных вложений будет привлечен, какие условия появятся для развития бизнеса, сколько будет выплачено налогов? Надо уметь отделять «зерна от плевел». Это значит, что акимы и депутаты маслихатов всех уровней, как одна команда, должны служить, прежде всего, интересам государства.

«Маслихаты и акиматы всех регионов обязаны совместно обеспечить направление каждого тенге бюджета на благо страны», - подчеркнул Президент.

#регионы #Токаев #маслихаты #бюджет

