Чиновников наказали за срыв отопительного сезона в Сарани

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

«За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ – строгий выговор. Всем ещё раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жёсткая оценка и определена степень ответственности», – сказал глава региона.

Аким Сарани доложил о ситуации с отоплением в городе. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.

Напомним, в середине октября местные жители остались без тепла. Ситуацию на контроль взяли в правительстве. В Сарань по поручению премьера выехал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Через несколько дней в Минэнерго заявили, что все дома Сарани подключены к теплу.