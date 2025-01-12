Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 гола

Хоккеисты «Вашингтона» со счетом 4:1 обыграли «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Один из голов в составе победителей провел российский нападающий Александр Овечкин: на исходе третьего периода он поразил пустые ворота. Также форвард оформил результативную передачу.

Теперь на счету 39-летнего Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 873 гола. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 21 гола.