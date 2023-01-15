Ожидается ли потепление в крупных городах Казахстана

Общество
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О погоде в мегаполисах в воскресенье, 15 января, рассказали синоптики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото: Kazpravda.kz

В Астане 15 января переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет в районе 14-16 градусов ниже нуля. Скорость ветра составит 5-10 м/с. 

В Алматы прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днем потеплеет до -10 градусов. Скорость ветра - 0- 5 метров в секунду. 

В Шымкенте - погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха составит 7-9 градусов ниже нуля. Скорость ветра - 3-8 м/с. 

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