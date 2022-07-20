Общество
Новый прогноз по коронавирусу озвучили в Нур-Султане
Государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате озвучила новый прогноз по заболеваемости коронавирусом в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным Министерства здравоохранения, отметила Сархат Бейсенова, заболеваемость будет расти до середины августа.
"Снижение начнется в конце августа – начале сентября. Такой же прогноз мы ставим и в Нур-Султане. Поэтому на данный момент у нас рост заболеваемости идет существенный. Мы предполагаем, естественно, до середины августа этот рост будет продолжаться", – сообщила она.
Ранее стало известно, что в Нур-Султане для вакцинации и ревакцинации доступна только одна вакцина – китайского производителя Sinopharm.