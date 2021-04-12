Экономика
Озвучен текущий уровень ВВП Казахстана
Айдана Демесинова
Об итогах социально- экономического развития РК за январь-март 2021 года рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"По итогам первого квартала наблюдается улучшение макроэкономических показателей. В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 7,9%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 34%. Годовая инфляция замедлилась до 7%. Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,9%. Темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе-феврале до минус 1,6% в январе-марте", – сообщил министр.

По его словам, отмечается ускорение темпов роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Динамичный рост был зафиксирован в машиностроении – на 21,8%, в том числе в автомобилестроении – на 20,7%.  Производство строительных материалов выросло на 30,1%, продукции химической промышленности – на 14,2%, пластмассовых изделий – на 22,3%, одежды – на 25,8%, мебели – на 19,2%, фармацевтики– на 9,1%.

Министр добавил, что в обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение. Рост составил 7,5%.

"13 регионов показали положительную динамику. Наибольшее увеличение отмечается: в Нур-Султане – за счет роста производства бетона, аффинированного золота, железнодорожных вагонов и локомотивов; в Алматы – за счет роста производства металлоконструкций, автобусов и бетона; в Алматинской области – за счет роста производства табачной продукции и аккумуляторов. Снижение наблюдается в трех регионах: в Атырауской области – из-за сокращения производства бензина, керосина и мазута; в Западно-Казахстанской области – из-за уменьшения производства стальных труб и профилей, бензина и дизельного топлива; в Туркестанской области – из-за уменьшения производства хлопка и природного урана", – добавил глава МНЭ РК.

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