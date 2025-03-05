Озвучены предварительные итоги расследования аварии на руднике «Жомарт»

Происшествия,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В рамках расследования были созданы 8 подкомиссий, а также привлечены эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов и лабораторий

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению главы государства Правительственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрены предварительные итоги расследования аварии на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорации Казахмыс», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Заслушаны доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения о ходе расследования. Так, членами комиссий и подкомиссий проведен опрос свидетелей и очевидцев, изучена технология производства, проверены работоспособность технических устройств и оборудований, проведены соответствующие экспертизы.

Комиссией установлена основная причина возникновения аварии - это скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц.

На совещании о принятых мерах социальной поддержки, помощи и выплат компенсаций семьям погибших доложились аким области Ұлытау Дастан Рыспеков и председатель правления ТОО «Корпорации Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

В настоящее время работы на руднике «Жомарт» приостановлены. Комиссией разработаны мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий на опасных производственных объектах.

По итогам заседания Канатом Бозумбаевым даны ряд поручений ТОО «Корпорация Казахмыс» по устранению нарушений и недопущению аварий, в том числе по повышению безопасности на руднике, внедрению автоматизированных систем определения содержание газов, видеонаблюдение и др.

Расследование продолжается и находится на контроле.

Напомним, вечером 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались 7 работников шахты.

На место происшествия незамедлительно направились силы и средства ДЧС области Ұлытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана. Поисковые работы шли всю ночь, к утру было обнаружено тело последнего седьмого рабочего.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших рабочих.

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