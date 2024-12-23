Падение учителя с ёлки в Семее: уволен глава городского управления образования

Образование , Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В отношении директоров трех школ Семея приняты жесткие дисциплинарные меры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате служебной проверки установлено, что учителей трех школ Семея незаконно привлекли к украшению новогодней ёлки, передает корреспондент Kazpravda.kz

В субботу в 15:00 состоялось экстренное рабочее совещание по трагической ситуации в Семее во главе с акимом области. В ходе Совета департаменту образования поручено провести служебную проверку, а департаменту здравоохранения - круглосуточно следить за пострадавшим учителем.

«В результате служебной проверки установлено, что учителей трех школ Семея незаконно привлекли к украшению новогодней ёлки. Среди них пострадал учитель казахского языка и литературы школы No49 Куат Айткалиев. Данный случай противоречит закону о статусе учителя, потому что запрещено привлекать учителей к работе вне их прямых обязанностей», – сообщили в управлении.

Там же заверили, что пострадавшему учителю оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данный вопрос находится под особым контролем администрации региона.

По результатам служебной проверки в отношении директоров трех школ Семея приняты жесткие дисциплинарные меры. Начальник городского управления образования уволен.

Для предотвращения таких ситуаций в будущем учебным учреждениям будет поручено строго соблюдать требования законодательства и усилить контроль.

Напомним, накануне в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один учитель упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.

По мнению депутата Асхата Аймагамбетованеобходимо привлечь виновных к ответственности.

#Семей #школа #травма #учитель

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