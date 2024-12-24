Падение учителя с ёлки в Семее: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Происшествия
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Хирургам пришлось удалить учителю часть черепа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Учителя Куата Айткалиева, пострадавшего при украшении елки в Семее, ждёт еще одна операция - для замещения дефекта черепа. Об этом сообщил нейрохирург, проводивший операцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV

По словам врачей, педагога привезли через час после падения с высоты. Медики зафиксировали у него травму головного мозга и внутричерепное кровоизлияние. В итоге, часть черепа пришлось удалить, чтобы субдуральная гематома не давила на мозг и не привела к смерти.

Сейчас Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату. Однако, по словам врачей, в ближайшем будущем потребуется ещё одна операция для замещения дефекта черепа. А потом, вполне возможно, долгое время для реабилитации.

Напомним, в минувшие выходные в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один педагог упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.

По мнению депутата Асхата Аймагамбетованеобходимо привлечь виновных к ответственности.

По результатам служебной проверки в отношении директоров трех школ Семея приняты жесткие дисциплинарные меры. Начальник городского управления образования уволен.

#травма #операция #учитель #хирурги #ёлка

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