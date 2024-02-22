Представители ряда дошкольных уч­реж­дений региона вскоре будут вынуждены закрыть свой бизнес. Дело в том, что в последние годы им не предоставляется финансовая поддержка, предусмотренная правилами размещения государственного заказа на дошкольное воспитание и обу­чение детей. Об этом предприниматели заявили недавно на совещании в поселке Отеген-батыра, посвященном проблемным вопросам малого и среднего бизнеса.

Как сообщила жительница Карасайского района Гульдана Енепова, два года назад она открыла детский сад на 50 мест и с тех пор не получала никакой помощи от государства. Хотя финансирование должно выделяться согласно приказу № 381 Министерства просвещения РК.

– Мы просим дать нам возможность продолжить свою деятельность, – отметила руководитель ИП. – Очень тяжело выживать без дотаций. Если так пойдет дальше, придется закрыть учреждение. Без работы останутся няни, воспитатели.

Как выяснилось в ходе встречи, на конкурс по размещению соответствующего госзаказа в регионе выделяется вдвое меньше бюджетных средств, чем положено (2,1 млрд тенге вместо 4,3 млрд тенге). По словам директора областного филиала НПП «Атамекен» Тимура Бекеева, сейчас ведется совместная с госорганами работа по поис­ку возможностей для дополнительного финансирования частных детских садов.

Между тем, по данным официальной статистики, в Алматинской области функционируют 1 150 дошкольных организаций, 80% которых – частные (980). Только в прошлом году открылось 57 новых заведений на 5 000 мест, что говорит скорее о неплохой рентабельности такого бизнеса, чем его плачевном состоянии.

Тут, как говорится, палка о двух концах. К примеру, как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя областного департамента экономических расследований АФМ Саян Джумагулов, ежегодно в области выделяется свыше 6 млрд тенге на выполнение государственного образовательного заказа. Этим пользуются недобросовестные предприниматели, которые, приписывая число детей, в обход закона получают бюджетные средства.

Так, в 2023 году расследовалось четыре факта хищения средств на общую сумму около 33 млн тенге, совершенных руководителями частных детсадов. Расследования завершены, виновные привлечены к уголовной ответственности, в полном объеме возмещен причиненный государству ущерб.

Для предотвращения подобных пре­ступлений разработана интеллектуальная сис­тема биометрической идентификации, которая при помощи QR-кода позволит вести учет числа детей, посещающих дошкольные учреждения. Акиматом области выделены необходимые средства для оснащения частных детских садов данной аппаратурой. Проект планируется осуществить пока в пилотном режиме в Илийском и Енбекшиказахском районах.

Кроме того, по информации заместителя руководителя областного управления образования Гульжан Елубаевой, в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» с июля 2019 года полностью автоматизирован процесс формирования очереди в дошкольные организации. Действует система подушевого нормативного финансирования частных детских садов.

Впрочем, хозяева дошкольных учреж­дений региона не в первый раз заявляют о нехватке госфинансирования. Начиная с 2020 года было уже несколько случаев закрытия детских садов, роспуска персонала, когда предприниматели, не добившись обещанной помощи от государства, объявляли о банкротстве.