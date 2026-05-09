Память о войне священна

Новый музей – филиал Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана. А идея создания – от современного здания, архитектура и дизайн которого достойны крупного города, до экспонатов тех лет, когда страна в едином порыве встала на защиту своей земли, – приш­ла к главе ТОО «Агрофирма «Родина» Ивану Сауэру несколько лет назад.

Надо сказать, что Иван Сауэр известен стране прежде всего как человек-созидатель, а не просто крупный производственник и бизнесмен. Село Родина, где все годы независимости успешно работают предприятия агрофирмы, – образец порядка, успеха, благополучия. Здесь все развивается, строится, растут производственные площади, а роднинцы чувствуют заботу о себе. В селе строят школы и парки, поддерживают спорт и культуру, помогают талантливым детям.

И вот, спустя полтора года после задумки, Иван Сауэр осуществил свою мечту – здесь поя­вился современный музейный комплекс с военной техникой, экспозициями времен Великой Отечественной войны и архивами о героях-казахстанцах. Потому неудивительно, что все принявшие участие в церемонии открытия музея – ветераны, авторитетные военные, парламентарии – выражали слова благодарности этому человеку.

На церемонии открытия первый заместитель секретаря Совета безопасности РК Руслан Жаксылыков назвал создание музея эпохальным событием не только для региона, но и для всей страны, отметив, что Глава государства поддержал этот проект. По его словам, военно-патриотическое воспитание остается основой формирования настоя­щего гражданина.

– Только настоящий патриот своего государства, взращенный на родной земле, будет всегда верен своей стране. Открытие этого музея – дань памяти нашим отцам и дедам, которые отстояли независимость и свободу, – отметил Руслан Жаксылыков, по-военному прямо и горячо отметив роль в этом проекте Ивана Сауэра.

Министр обороны РК Казах­стана Даурен Косанов также подчеркнул, что такие музеи нужны прежде всего молодежи:

– Историю нужно не только читать. Ее нужно видеть, чувствовать и бережно хранить. Через такие проекты молодые люди начинают понимать цену мира и значение служения Родине, – отметил министр.

О том, что создание музея напрямую связано с патриотичес­ким воспитанием подрастаю­щего поколения, высказался и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

– В данном комплексе запечатлена часть истории нашего народа, отражающая силу, доблесть и духовное величие нации. Очень символично, что музей открывается в День защитника Отечества и в канун Дня Победы. Это еще одна дань уважения героям тех лет, – подчеркнул глава региона.

По его словам, музей создавался с учетом современного мирового опыта военно-музейных комплексов и станет новым пространством возможностей для молодежи. Здесь дети и школьники смогут знакомиться с историей родного края, видеть настоящую военную технику, узнавать о мужестве фронтовиков и тружеников тыла.

Особо аким области отметил вклад агрофирмы «Родина» и лично Ивана Сауэра в развитие региона.

Сам Иван Сауэр говорил о том, что сегодня особенно важно возвращать обществу настоя­щих героев – не придуманных, а реальных людей, которыми всегда была сильна казахская земля. Он вспоминал первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова, легендарного Бауыржана Момышулы, героев Афганистана и многих других офицеров, солдат, фронтовиков.

– Нам нельзя терять свою память. У нас есть свои герои, свои победители, свои великие люди. Мы должны сделать так, чтобы ими гордилась вся страна, – сказал Иван Сауэр.

Сам музей действительно впечатляет. Под открытым небом – 16 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны. Танки, артиллерия, авиа­ция, вооружение. Внутри – десятки подлинных экспонатов: автоматы, винтовки, пулеметы, документы, знамена дивизий, сформированных в Казахстане.

Руководитель Национального военно-патриотического центра ВС РК Арман Асенов рассказал, что многие экспонаты имеют боевую историю:

– Мы хотим, чтобы дети не только видели историю в телефоне или Интернете. Они должны прикоснуться к ней руками, почувствовать связь поколений, понять, какой ценой была завоевана Победа, – отметил он.

Особая часть экспозиции посвящена Акмолинской области в годы войны. Хлеб, отправленный на фронт. Варежки, которые вязали женщины. Истории прос­тых людей, ковавших Победу в тылу. Потому что войну выиграл не только солдат в окопе. Ее выиграл весь народ.

Очень тепло о музее говорил и посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов. Для белорусского народа память о войне священна – в годы оккупации погиб каждый третий житель республики.

– Если народ не помнит своего прошлого, у него нет будущего. И то, что в Казахстане сохраняют память о Второй мировой войне, – это очень важно, – подчеркнул дипломат.

Завершился день концертом, на котором выступили артисты Национального военно-патриотического центра. Настоящим подарком стало выступление юной Жасмины Тузеловой, покорившей фестиваль в Москве «Спасская башня» своим невероятным исполнением легендарной песни «Алия», а также ставшая финалисткой суперфинала шоу «Голос. Дети» на Первом канале. К слову, поездку девочки для участия в шоу проспонсировал Иван Сауэр.

Такие музеи, будучи частной инициативой, являются подтверж­дением того, что настоя­щая память о войне живет не только в государственных прог­раммах и официальных датах. Она живет прежде всего в людях, которые считают своим долгом сохранить историю для будущих поколений. И пока в казахстанских селах и городах звучат имена фронтовиков, пока дети с интересом рассматривают боевые знамена и старые фотографии, пока мы умеем с благодарностью склонять головы перед подвигом победителей – жива и сама связь поколений. А значит, жива и страна, которая помнит своих героев, бережет свою историю и знает цену миру, доставшемуся такой великой ценой.