Память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане

Церемония возложения "Гирлянд Славы" и корзин с цветами на могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра. Ветераны и тыловики фронта возложили цветы и почтили память погибших.

Слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья, мира и благополучия произнесли главный имам мечети "Сәдуақас қажы Ғылмани" Руслан Байзақов, священник Русской православной церкви Архимандрит Иоасаф.