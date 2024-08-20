Парад детских колясок пройдет в Астане

В спортивно-развлекательном мероприятии приглашают принять участие семьи с маленькими детьми

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, в эту субботу, 24 августа, в Ботаническом саду состоится Парад колясок. Праздник организуют для семей с малышами, сообщает Kazpravda.kz

Программа вечера состоит из серии фитнес-упражнений и стретчинга от профессиональных инструкторов.