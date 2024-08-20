Парад детских колясок пройдет в Астане
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В спортивно-развлекательном мероприятии приглашают принять участие семьи с маленькими детьми
По информации столичного акимата, в эту субботу, 24 августа, в Ботаническом саду состоится Парад колясок. Праздник организуют для семей с малышами, сообщает Kazpravda.kz
Программа вечера состоит из серии фитнес-упражнений и стретчинга от профессиональных инструкторов.
«Мероприятие начнется в 17:00 и продлится до 19:00. Всех участников ждет розыгрыш призов. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 700 543 8585, Адиль», – сообщили в городской администрации.