Парад компромиссов и камбэк Эрве Ренара

Очередной игровой день чемпионата мира по футболу, проходящего на полях Северной Америки, держал болельщиков в колоссальном напряжении, хотя и завершился уникальной для таких турниров «засухой».

фото пресс-службы Королевской бельгийской футбольной ассоциации

Четыре поединка подряд – и ни одной победы. Мировые спортивные медиа уже окрестили этот тур «днем упущенных возможностей», где фавориты спотыкались на ровном месте, а андердоги выгрызали свои исторические очки.

В противостоянии Испании и Кабо-Верде пиренейцы, которых считают одними из главных фаворитов турнира, обладая сверхзвездным составом, в том числе и таким игроком, как Ламин Ямаль, так и не смогли взломать глухую оборону островной африканской сборной – 0:0. На сегодняшний день это главная сенсация мундиаля. Испанская пресса уже рвет и мечет, называя этот результат катастрофой, ведь «Красная фурия» умудрилась потерять очки против команды, чья рыночная стоимость уступает едва ли не каждому игроку испанцев.

Следом на футбольное ристалище вышли Бельгия и Египет. «Красные дьяволы» выглядели откровенно тяжелыми, первыми пропустили гол от мобильных африканцев, в составе которых внимание трибун, конечно же, привлекал легенда мирового футбола Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля». Египтяне могли вполне выиграть, но под занавес встречи бельгийцев от грандиозного позора спас точный удар вышедшего на замену ветерана команды Ромелу Лукаку, зафиксировавший тяжелейшую ничью 1:1.

Затем футбольный марафон переместился к паре Саудовской Аравии и Уругвая. Южноамериканцы приехали за тремя очками, но наткнулись на яростное сопротивление арабской команды, которая удержала сенсационные 1:1. Саудовские фанаты устроили на трибунах настоящий карнавал, празднуя ничью как победу.

Завершал этот «засушливый день» поединок Ирана и Новой Зеландии, который выдался самым огненным на голы. Новозеландцы дважды вели в счете, но иранцы проявили железный характер и вырвали итоговые 2:2, оставив зрителей в полном восторге от этой бескомпромиссной рубки.

Параллельно за кулисами турнира разорвалась настоящая информационная бомба: на мундиале состоялась первая и крайне громкая тренерская отставка. Руководство Федерации футбола Туниса не стало терпеть унижения после сокрушительного разгрома в первом туре от Швеции со счетом 1:5. Главный тренер Сабри Лямуши был уволен без выходного пособия, а на его место оперативно назначили легендарного «белого мага» – француза Эрве Ренара. Ирония судьбы: Ренара уволили из Саудовской Аравии незадолго до начала этого ЧМ, а теперь он возвращается на турнир ломать чужие тактические схемы.

Вообще, этот игровой день обнажил глубокий системный кризис, который сейчас вовсю обсуждают мировые СМИ: европейские сборные на этом мундиале стартовали странно плохо. Обладая статусом безоговорочных фаворитов, команды из Старого Света буксуют одна за другой. На общем сером фоне лишь Германия и Швеция продемонстрировали свой истинный гроссмейстерский класс, подтвердив чемпионские амбиции уверенной игрой.