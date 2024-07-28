Парад всадников в преддверии Всемирных игр кочевников прошел в столице

Фото: акимат Астаны

Сегодня в столице около 30 всадников на лошадях прошлись по знаковым местам столицы. Необычный перформанс был организован в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, сообщает официальный сайт акимата.

Здесь также можно было увидеть и собак породы тазы.

Участники собрались на прилегающей территории около ледового дворца «Барыс Арена» и далее проследовали по улицам Бұхар жырау, Түркістан, Орынбор, Ақмешіт, Достық, пр. Қабанбай батыра.

Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.