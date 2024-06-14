Казахстан впервые завоевал лицензию на Паралимпийские игры по настольному теннису

Это 13-я лицензия РК на летние Паралимпийские игры Париж-2024 и первая - по настольному теннису

Фото: пресс-служба Минтуризма

Мастер спорта по паранастольному теннису, многократный чемпион международных соревнований Али Махулбеков получил лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024 по паранастольному теннису среди мужчин 8 класса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Это 13-я по счёту лицензия Казахстана на предстоящие летние Паралимпийские игры Париж-2024, отметили в министерстве.

На сегодня лицензию выиграли по парапауэрлифтингу Давид Дегтярев, по паралёгкой атлетике Дастан Мукашбеков, сборная Казахстана по волейболу сидя, по парапулевой стрельбе Еркин Габбасов, три лицензии по параплаванию, по параканоэ Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаевой, по паратаэквондо Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали.

Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут по 23 дисциплинам. Отборочные турниры продлятся до 15 июля.