Парик, маска, темные очки: аферу на 20 млн тенге раскрыли полицейские Костаная

Серию мошенничеств на 20 млн тенге раскрыли сотрудники CyberPol в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В полицию Костаная поступили заявления от 6 жертв мошенничества. Ущерб составил более 20 млн тенге.

К расследованию по части 3 уголовной статьи «Мошенничество» приступили сотрудники подразделения CyberPol и управления полиции города.

«При оперативно-следственных действиях установлено, что все шестеро пострадавших пенсионного и предпенсионного возраста. Им звонили на домашний телефон неизвестные и сообщали, что их родственники попали в ДТП. Затем мошенники просили передать деньги», – рассказал сотрудник подразделения CyberPol Олжас Магыпаров.

За деньгами приходила девушка. Описания ее внешности разнились, но, как оказалась, она использовала парики, темные очки и разные головные уборы – от платка до кепки.

«Задержали мошенницу в люкс-номере одной из гостиниц Костаная. У нее изъяли 800 тысяч тенге. Остальные деньги она потратила на покупку дорогого телефона, вещей и развлечения», – продолжил Магыпаров.

Подозреваемая водворена в ИВС.