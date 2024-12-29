Парк коммунальной техники пополнили спецмашинами в Астане

Столица
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Женис Касымбек выразил благодарность сотрудникам коммунальных служб, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны на своей странице в Instagram сообщил о пополнении коммунальной техники новыми спецмашинами, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Благодаря именно ежедневному труду и усилиям коммунальщиков, наш город остаётся чистым и ухоженным. Несмотря на резко континентальный климат столицы, наши сотрудники коммунальных предприятий трудятся и днем и ночью, в любую погоду. Со своей стороны оказываем поддержку и стараемся улучшать условия труда: на системной основе обновляем парк коммунальных служб, выплачиваются премиальные. К примеру, в город поставили новую технику для ТОО «Астана Тазалык» и ТОО «Астана-Зеленстрой», - написал аким города.

В ТОО «Астана Тазалык» в 2023-2024 годы были поставлены подметальные машины, комбинированные дорожные машины, шнекороторы. В начале следующего года также поступят комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и др. В текущем году в автопарк ТОО «Астана Зеленстрой» было поставлено 96 ед. техники. Все данные меры позволяют обновлять автопарк, улучшать условия труда.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам коммунальных служб за ваш труд!» - подчеркнул Касымбек.

#Астана #Женис Касымбек #коммунальные службы

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