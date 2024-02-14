Парламент взял в работу закон об эвтаназии бездомных животных

Мажилис на пленарном заседании взял в работу проект закона «Об ответственном обращении с животными», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Едиль Жанбыршин, данный законопроект разработан и инициирован депутатами парламента в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.

Основные нормы законопроекта направлены на централизацию единой электронной базы учета животных. Кроме того, в законопроекте есть нормы об эвтаназии бездомных животных.

– Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными органициями и иными лицами в течение 15 дней, если это бродячие животные, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные, – сказал Жанбыршин.

«Закон важный, надо ускорить (его принятие – прим.авт), - сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.