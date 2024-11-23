Парламентские опоры Содружества

В Санкт-Петербурге прошло 57-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ с участием председателей палат парламентов стран – участниц Содружества. Делегацию Казахстана возглавил спикер Сената Парламента нашей страны Мау­лен Ашимбаев. Парламентарии стран Содружества обсудили роль института международного наблюдения за электоральными процессами в развитии демократии и электоральной культуры.

В этом контексте спикер Сената подчеркнул, что одним из важнейших направлений сотрудничества стран регио­на остается мониторинг проведения выборов и референдумов.

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на октябрьском саммите глав государств СНГ в Моск­ве отметил, что для нашей страны дальнейшее укрепление потенциала Содружества и повышение его роли в качестве авторитетной международной организации является безусловным прио­ритетом, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что институт международного наблюдения стал важной и неотъемлемой частью избирательных процессов на пространстве Содружества, способствуя повышению их прозрачности и открытости.

– Международное наблюдение – это не просто проверка соблюдения электоральных процедур, но и важный механизм поддержки верховенства закона, а также диалога между государством и обществом. Такой подход позволяет обеспечивать соответствие избирательных процессов международным стандартам и укреплять доверие к ним. Важно подчеркнуть, что наблюдательные процессы основываются на принципах уважения суверенитета и государственности. При этом деятельность миссий международных наблюдателей носит объективный, открытый и прозрачный характер, – сказал спикер Сената Парламента.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев подчеркнул значимость парламентского диалога в межгосударственном сотрудничестве и проинформировал коллег-парламентариев о реформах в общественно-политической жизни Казахстана, реализуемых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– Мы расширяем выборность институтов власти в Казахстане. Помимо сложившейся традиции выборов акимов сельских населенных пунктов, приступили к выборам районных акимов, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также рассказал, что в рамках проводимых Главой государства реформ на современном этапе важнейшие вопросы в нашей стране выносятся на референдум.

– Республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане стал ярким примером политики «слышащего государства», когда все ключевые решения принимаются с учетом мнений граждан страны. Впервые на референдум был вынесен вопрос экономического характера. Процесс голосования мониторили более 40 тысяч национальных и 170 международных наблюдателей из 30 стран. По итогам наблюдения миссия СНГ отметила, что референдум прошел в свободной и открытой атмосфере, в соответствии с законодательством страны и международными стандартами. Мы признательны за такую объективную и конструктивную оценку со стороны миссии наблюдателей СНГ, – акцентировал Маулен Ашимбаев.

В ходе своего выступления Маулен Ашимбаев также обозначил приоритетные направления совместной работы в предстоящий период и поздравил Республику Таджикистан с принятием эстафеты председательства в СНГ в 2025 году.

Кроме того, в ходе заседания его участниками на пост председателя постоян­ной комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской ассамблеи СНГ была утверждена кандидатура депутата Сената Парламента Казахстана Ольги Булавкиной, а кандидатуру сенатора Геннадия Шиповских участники заседания решили поддержать на назначение координатором молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Провел спикер Сената на полях МПА СНГ и ряд двусторонних встреч с главами других парламентских делегаций. С председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой Маулен Ашимбаев обсудил широкий спектр вопросов, как по взаимодействию в рамках многосторонних площадок, так и по укреплению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе встречи спикера Сената с председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали состоялся обмен мнениями касательно совместных усилий парламентариев в целях экономического развития региона. Маулен Ашимбаев пригласил таджикских парламентариев принять участие в работе расширенного заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на тему «Устойчивое развитие Центральной Азии: роль парламентов и местных представительных органов», проведение которого запланировано на декабрь текущего года в Астане.

Встречу с председателем Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой Маулен Ашимбаев начал с поздравления по поводу успешного проведения 27 октября выборов в Узбекистане, которые ознаменовали новый этап в развитии демократии и политической системы страны. Наряду с этим спикер Сената Парламента Казахстана детально остановился на перспективах дальнейшего усиления межрегионального взаимодействия.

В ходе беседы с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко Маулен Ашимбаев подчеркнул важную роль парламентского диалога в межгосударст­венном сотрудничестве и принятии конструктивных решений по широкому кругу актуальных вопросов. В этом контексте он также акцентировал внимание коллег-парламентариев на результатах деятельности Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России и на важности предстоящего подписания Дорожной карты по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2027 годы.