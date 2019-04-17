Партия "Nut Otan" взяла на контроль ситуацию с издевательствами над детьми в Туркестанской области

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев заявил, что Совет по защите прав детей при партии взял на особый контроль ход расследование издевательства над детьми в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz
.
"Вопиющий факт истязаний над детьми выявлен в Туркестанской области. Совет по защите прав детей при партии "Nur Otan" взял на особый общественный контроль ход расследование этого дела", – сообщил Ашимбаев на своей странице в Facebook
.
По его словам, заместитель председателя Совета Динара Закиева и руководство областного филиала партии уже подключились к этой работе вместе с правоохранительными органами.
"В первую очередь необходимо оказать всю необходимую психологическую и медицинскую помощь пострадавшим детям. В этой ситуации нельзя молчать. Общество должно реагировать на такие вопиющие факты и делать превентивно все, чтобы не допускать такого насилия над детьми. Это одна из главныx целей Совета по защите прав детей", – отметил Ашимбаев.
Напомним, ранее появилась информацию
, о том, что в Туркестанской области в Жетысае мачеха издевалась над тремя падчерицами. Ведется расследование.