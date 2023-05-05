Паспорт дорожного климата создадут в Казахстане

В Казахстане работают над созданием паспорта дорожного климата республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Паспорт будет хранить данные о климатическом состоянии дорог Казахстана в режиме онлайн.

Непредусмотренный при проектировании дорог климат местности является одной из причин их деформации. Появление усталостных разрушений, колей и весенних провалов дорожных «одежд» экспертами объясняется отсутствием полноценной информации о водно-тепловом режиме конкретного участка автомобильной дороги.

Потому специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института (КаздорНИИ) мониторят водно-тепловой режим дорог Казахстана. Институт уже установил 28 измерительных климатических станций по всей территории РК.

«К примеру, зимой 2021-2022 годов глубина промерзания дорог составляла 2,25 м при минимальной температуре -31˚C. Зимой 2022-2023 годов температура составляла -35,5˚C, глубина промерзания – 2,52 м. Разница составляет 27 см. Если при строительстве рассчитывать на данные прошлого года, то увеличение толщины переувлажненного грунта на целых 27 см приводит к росту опасности появления провала. Отсюда и деформация дороги», – отмечает ведущий научный сотрудник кандидат технических наук Кобланбек Айтбаев.

К слову, каждая станция ежечасно выдает данные о температуре и влажности своего участка дороги через Интернет.

«Каждая измерительная станция оснащена 18 датчиками: 10 датчиков температуры – в точках дорожной конструкции, 6 датчиков влажности – в грунтовом основании, по одному датчику температуры и влажности воздуха. Это 504 единицы информации ежечасно», – отмечает Айтбаев.

Также КаздорНИИ создает доступный паспорт измерительной станции, в котором будет храниться информация с каждого датчика. Однако для этой работы, по словам экспертов, требуются квалифицированные кадры.

«Нужно уметь программировать, уметь работать в среде SURFER, позволяющей строить различные климатические карты, и так далее. В настоящее время наша исследовательская группа ограничивается сбором данных, откладывая их анализ до лучших времен», – говорит Айтбаев.

Паспорт будет содержать идентификационные признаки каждой измерительной станции, такие как: адрес или географические координаты местности, дорожная конструкция участка автодороги, изменение глубины промерзания и экстремальных температур воздуха, изменение длительности зимы и лета из года в год.

Кроме того, специалисты института планируют установить дополнительно еще 15 измерительных станций. А в будущем вместо паспорта создать электронный альбом, позволяющий извлекать необходимую информацию в режиме диалога.