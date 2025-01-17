Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запуск пилотного проекта «Выдача паспортов, удостоверения личности гражданам РК» посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификаций обсуждается на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Kazpravda.kz

Предполагается, что терминалы будут установлены в ЦОНах как альтернатива действующему порядку в городах республиканского значения и столицы, адмцентрах областей, а также в городе Байконыр с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

В проекте документа отмечается, что возможность подключения иных устройств к терминалу будет исключена, также как и хранение фотографий, образца подписи и иных персональных данных на терминале.

Оператор обеспечит прием оплаты госпошлины за выдачу паспортов и (или) удостоверений личности, контроль за оплатой, изоляцию и сегментирование сети, а также соблюдение всех технических требований к оборудованию.

Согласно проекту приказа, департаментам полиции областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, а также представительству МВД в Байконуре будет поручено обеспечить качественную и своевременную обработку заявок, поступивших через «Терминал документирования электронных заявок на изготовление документов, удостоверяющих личность».