"Пассажира" с мешком наркотиков обнаружили в грузовом поезде в Жамбылской области

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Транспортные полицейские изъяли более 25 кг наркотиков у жителя Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП на транспорте.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

4 сентября сотрудники линейного отдела полиции на станции Тараз в грузовом вагоне на станции Боранды задержали 35-летнего жителя Туркестанской области.

В дорожном рюкзаке мужчины нашли 25 кг зеленого вещества со специфическим запахом. Судебно-экспертное исследование показало, что это невысушенная марихуана.

Установлено, что задержанный намеревался перевезти крупную партию наркотиков на грузовом поезде до станции Шымкент.

Начато досудебное расследования по части 4 уголовной статьи «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Туркестанец водворен в изолятор временного содержания УП Тараза, проводится расследование.

 

#задержание #полиция #Туркестанская область #наркотики #поезд #Жамбылская область

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