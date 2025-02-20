Пассажирам перевернувшегося самолета в Торонто выплатят по $30 тысяч

Если все пассажиры воспользуются предложением авиакомпании, то ей придется выплатить около $2,3 млн

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как сообщает NBC News, авиакомпания Delta Air Lines предложила выплатить по $30 тыс. пассажирам рейса, который перевернулся вверх дном при посадке в Торонто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Delta Air Lines предлагает пассажирам рейса в Торонто, который совершил аварийную посадку и перевернулся, по $30 000 каждому», — указано в заявлении.

Представитель Delta сообщил, что предложение является добровольным жестом и «не влияет на права».

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Торонто 17 февраля. Позднее сообщалось, что насчитывалось как минимум 18 пострадавших после крушения.